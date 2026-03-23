Öllum brautum á Keflavíkurflugvelli var tímabundið lokað í kvöld en flugvél Icelandair fór út af akbraut á vellinum þegar henni var ekið frá hliði upp úr klukkan 17. Engan sakaði.
„Þetta er bara minniháttar,“ segir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, í samtali við Vísi. „En samkvæmt verklagi þarf að framkvæma skoðun á vélinni, svo fer hún líklega bara í afísingu og áfram sína leið.“
Hann segir að vélin, sem er af tegundinni AirBus, hafi verið á leið frá hliði og runnið til er henni var ekið frá flugstöðinni. Engan hafi sakað en um fulla vél var að ræða.
Samkvæmt heimildum fréttastofu var öllum brautum á vellinum lokað en nú eru flugvélar teknar að lenda á vellinum á ný eftir að hafa verið flogið í biðstöðu í nokkra stund.
Mikil hálka er á vellinum, að sögn Guðna. Hann segir að vélin fari að líkindum í loftið á ný um leið og búið sé að draga hana. Vélin á að fara til Lundúna.
Fréttin hefur verið uppfærð.
