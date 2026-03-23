Haaland fær frí frá landsliðinu Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. mars 2026 12:03 Erling Haaland fær að fá sér ferskt loft í vikunni. Getty/James Gill Erling Haaland fær frí frá norska landsliðinu þessa vikuna og mun ekki mæta á landsliðsæfingu fyrr en á laugardag. Noregur undirbýr sig fyrir HM í sumar með æfingaleikjum gegn Hollandi á föstudag og Sviss á þriðjudag í næstu viku. Landsliðsþjálfarinn Stale Solbakken sagði við TV2 í morgun að Haaland muni aðeins spila seinni leikinn. „Ég var búinn að segja frá því á blaðamannafundi að við myndum skoða þetta. Erling er sá leikmaður í hópnum sem glímir mest við leikja- og ferðaálag, enda að spila í fjórum keppnum. Það er mikilvægt fyrir mig að gefa honum smá hvíld og auðvelda honum aðeins lífið. Hann hefði spilað þessa leiki ef við værum í umspilinu, en núna er mikilvægast fyrir okkur að vera orkumiklir þegar við mætum á HM í sumar," sagði Solbakken. Landsliðsþjálfarinn útskýrði líka að honum þætti betra að gefa Haaland almennilegt frí. „Það er miklu betra fyrir hann að fá ferskt loft en að mæta hingað á einhverja fundi," sagði Solbakken. Haaland spilaði allan úrslitaleikinn í 2-0 sigri Manchester City gegn Arsenal í gær og varð deildabikarmeistari.