Fótbolti

Haaland fær frí frá lands­liðinu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Erling Haaland fær að fá sér ferskt loft í vikunni. 
Getty/James Gill

Erling Haaland fær frí frá norska landsliðinu þessa vikuna og mun ekki mæta á landsliðsæfingu fyrr en á laugardag.

Noregur undirbýr sig fyrir HM í sumar með æfingaleikjum gegn Hollandi á föstudag og Sviss á þriðjudag í næstu viku.

Landsliðsþjálfarinn Stale Solbakken sagði við TV2 í morgun að Haaland muni aðeins spila seinni leikinn.

„Ég var búinn að segja frá því á blaðamannafundi að við myndum skoða þetta. Erling er sá leikmaður í hópnum sem glímir mest við leikja- og ferðaálag, enda að spila í fjórum keppnum. 

Það er mikilvægt fyrir mig að gefa honum smá hvíld og auðvelda honum aðeins lífið. Hann hefði spilað þessa leiki ef við værum í umspilinu, en núna er mikilvægast fyrir okkur að vera orkumiklir þegar við mætum á HM í sumar,“ sagði Solbakken.

Landsliðsþjálfarinn útskýrði líka að honum þætti betra að gefa Haaland almennilegt frí.

„Það er miklu betra fyrir hann að fá ferskt loft en að mæta hingað á einhverja fundi,“ sagði Solbakken.

Haaland spilaði allan úrslitaleikinn í 2-0 sigri Manchester City gegn Arsenal í gær og varð deildabikarmeistari.

