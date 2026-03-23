Lionel Jospin er látinn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
EPA

Lionel Jospin, fyrrverandi formaður Sósíalistaflokks Frakka, er látinn 88 ára að aldri. Hann var forsætisráðherra Frakka í fimm ár en sagði skilið við stjórnmálin eftir að hafa tapað í forsetakosningunum árið 2002.

Jospin fæddist árið 1937 og bjó með foreldrum sínum í úthverfi Parísar. Hann gekk í stjórnmálafræðiskólann Sciences Po og École nationale d'administration og starfaði um tíma í utanríkisráðuneyti Frakka. Síðar tók hann til starfa við að kenna hagfræði við háskóla í París. 

Reuters greinir frá andlitinu.

Áður en Jospin gekk í Sósíalistaflokkinn árið 1971 var hann meðlimur í Trotskyist-hópnum og Alþjóðlegu kommúnistasamtökunum. Hann tók við embætti varaformanns Sósíalistaflokksins um tíma og síðan embætti formanns árin 1981 til 1988. Sjö árum síðar, 1995, tók hann aftur við embætti formanns.

Jospin var forsetaefni flokksins í forsetakosningum Frakka 1995 en tapaði fyrir Jacques Chirac, frambjóðanda á miðjunni. Tveimur árum síðar boðaði Chirac þingkosningar þar sem vinstriflokkarnir náðu meirihluta og tók Jospin við embætti forsætisráðherra. 

Jospin var forsætisráðherra í fimm ár og bauð sig aftur fram til forseta árið 2002. Því var spáð að Jospin og Chirac myndu bera sigur úr býtum í forvalskosningunum. 

Í forvalskosningunum laut hann hins vegar óvænt í lægra haldi fyrir Jean-Marie Le Pen, stofnanda franska öfgahægriflokksins Þjóðfylkingarinnar. Jospin fékk 16,18 prósent atkvæða en Le Pen 16,86 prósent. Le Pen tapaði síðan fyrir Chirac í seinni umferð forsetakosninganna. 

Nokkrum mínútum eftir að það var ljóst að Jospin hefði tapað ávarpaði hann stuðningsmenn sína og sagðist vera hættur í stjórnmálum.

Jospin giftist fyrst Elisabeth Dannenmuller árið 1973 og eignuðust þau saman börnin Hugo og Evu. Þau skildu árið 1992 og giftist hann svo Sylviane Agacinski árið 1994. 

