„Stundum þarftu að auka spennuna til að draga úr spennunni“

Scott Bessent fjármálaráðherra Bandaríkjanna sagði í viðtali hjá NBC fyrr í dag að stundum þyrfti að auka spennuna til að draga úr henni.
Tilefni þessara ummæla var spurning blaðamanns um hvort Donald Trump Bandaríkjaforseti væri að stigmagna ófriðinn í Mið-Austurlöndum. Trump sagði fyrir helgi að hann væri að íhuga að draga úr hernaði í Íran því Bandaríkjaher væri nálægt því að ná markmiðum sínum. Um helgina hefur þó ekkert gerst sem bendir til þess að dregið hafi úr spennunni – þvert á móti hafa hótanir gengið á víxl.
Bessent var inntur eftir viðbrögðum við þessu; hvers vegna ekki færi saman hljóð og mynd í tali Trumps um að draga úr spennu. Hann svaraði því til að eitt útilokaði ekki annað. Stundum þurfi að auka spennu til að draga úr henni.
Þegar gengið var á Bessent um hvort Bandaríkin myndu koma herliði fyrir við Hormússund til að tryggja að leiðin væri greið fyrir örugga skipaflutninga þá svaraði hann því til að hann myndi ekki úttala sig um hernaðaráætlanir Trumps.
„Eins og Trump forseti gerir alltaf – hann heldur öllum möguleikum opnum.“
Seint í gærkvöldi hafði Trump í hótunum við Írani og gaf þeim 48 klukkustundir til að tryggja opnun sundsins fyrir skipaumferð og að leiðin um það yrði örugg og greið – ellegar hlytu Íranir verra af. Trump sagði að Bandaríkjaher myndi varpa sprengjum á orkuver í Íran og ráðast fyrst á þau mikilvægustu ef Íranir færu ekki eftir fyrirmælunum.
Írönsk hafa nú svarað Trump í sömu mynt og sagst gera „óafturkræfar“ skemmdir á mikilvægum orkuinnviðum í Mið-Austurlöndum geri Trump alvöru úr hótunum sínum og ein af afleiðingunum yrði að olíuverði verði þrýst enn frekar upp. Forseti íranska þingsins kom þessu á framfæri í færslu á samfélagsmiðlinum X.
