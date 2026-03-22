Daníel Leó meiddist | Landsleikirnir í hættu?

Valur Páll Eiríksson skrifar
Daníel Leó Grétarsson gæti misst af komandi landsleikjum.

Daníel Leó Grétarsson fór meiddur af velli í 2-0 tapi Sönderjyske fyrir Nordsjælland í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Hætt er við því að hann missi af komandi leikjum Íslands við Kanada og Haíti.

Daníel Leó fór meiddur af velli eftir rúmlega hálftíma leik. Hann er í landsliðshópi Arnars Gunnlaugssonar fyrir komandi landsleiki.

Landsliðshópurinn kemur saman í vikunni vestanhafs og mætir Kanada í Toronto á laugardaginn kemur áður en liðið leikur við Haíti í sömu borg eftir helgi.

Daníel Leó hefur verið lykilmaður í vörn Íslands frá því að Arnar tók við liðinu en miðvarðarstaðan hefur verið til vandræða sökum skorts á kostum í stöðuna.

Hjörtur Hermannsson, leikmaður Volos í Grikklandi, er líklegasti kosturinn til að koma inn í hópinn verði það staðfest að Daníel missi af leikjunum.

Nordsjælland vann leik dagsins 2-0 en Rúnar Þór Sigurgeirsson var ekki í leikmannahópi Sönderjyske vegna meiðsla.

Eftir sigur Nordsjælland eru liðin tvö jöfn að stigum í 3.-4. sæti en Sönderjyske fyrir ofan vegna markatölu. Þriðja sætið kemst í Sambandsdeildina en fjórða sætið missir af Evrópu að ári.

