Aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að rannsókn á sprengingunni sem varð í húsnæði Fóðurblöndunnar í Reykjavík í gærmorgun gæti tekið vikur og jafnvel mánuði. Taka þurfi skýrslur af mörgum vitnum.
Karlmaður á fertugsaldri lést af sárum sínum eftir spenginguna og annar er á spítala með áverka. Viðbragðsaðilar fengu neyðarútkall á áttunda tímanum í gær og þótti strax ljóst að alvarlegt slys hefði orðið en stærðarinnar gat kom í vegginn við sprenginguna á hæð þar sem sextán manns voru að störfum.
Starfsmaður sem var á leið í vinnuna í gær lýsti því fyrir fréttastofu að hann hefði upplifað óraunveruleikatilfinningu að heyra sprenginguna og í kjölfarið ópin og köllin frá samstarfsfélögum á hæðinni.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi síðan tilkynningu síðdegis í gær með þeim upplýsingum að einn sem lenti í slysinu og lá þungt haldinn á spítala hefði látist.
Árni Friðleifsson er aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.Árni, í gærmorgun varð skelfilegt slys. Hvað geturðu sagt okkur um rannsóknina? „Já, lögreglan tók við vettvangi upp úr klukkan tíu í gær og það er bara rannsókn ennþá í gangi og í sjálfu sér lítið hægt að segja um hana í bili.“
Telurðu að hún muni taka langan tíma?
„Já, þetta tekur einhvern tíma sko. Það er eiginlega ómögulegt að segja bara á þessari stundu hvað svona rannsókn tekur. Það eru margir þættir sem þarf að rannsaka, það þarf að ræða við vitni og taka af þeim skýrslur þannig að það er ómögulegt að segja hvort þetta taki einhverja daga eða vikur eða jafnvel mánuði,“ segir Árni.Þetta var grafalvarlegt slys. Maður lést í gær og annar er sagður vera með mikla áverka eftir sprenginguna. Hefurðu einhverjar upplýsingar um líðan þess manns?
„Nei, ekki annað en að hann liggur á spítala og hérna, annað veit ég ekki,“sagði Árni Friðleifsson aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Sprengingin í Fóðurblöndunni í morgun varð í tómum tanki í húsnæði Fóðurblöndunnar. Í yfirlýsingu kemur fram að vinna hafi verið yfirstandandi við einn af þremur tómum tönkum. Í húsinu séu alls 45 tankar. Framkvæmdastjóri telur að um ryksprengingu hafi verið að ræða.
Karlmaður á fertugsaldri lést eftir öfluga sprengingu í húsnæði Fóðurblöndunnar og annar er alvarlega slasaður. Mennirnir voru að sinna viðhaldsvinnu við tóman tank þegar sprengingin varð. Framkvæmdastjóri Fóðurblöndunnar segir um áfall að ræða.
Karlmaður á fertugsaldri er látinn eftir öfluga sprengingu í húsnæði Fóðurblöndunnar að Korngörðum í Reykjavík í morgun. Tveir aðrir voru fluttir á slysadeild og annar þeirra er alvarlega slasaður. Talið er að um ryksprengingu í tómum tanki hafi verið að ræða.