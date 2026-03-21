Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Bandaríkjaher nálægt því að ná markmiðum sínum í Íran, og segist huga að því að draga úr hernaði þar sem hófst í lok síðasta mánaðar.
Í færslu á eigin samfélagsmiðli, Truth Social, segir Trump að markmið hernaðaraðgerðarinnar í Íran sé og hafi verið að stöðva og minnka hernaðartilburði og getu Írana, og telur þar með að Bandaríkin ætli sér ekki að leyfa Írönum að komast nálægt því að eignast kjarnorkuvopn.
Þá segir hann að einhver muni þurfa að vernda og sjá um gæslu í Hormuz-sundinu, en tekur fram að Bandaríkin ætli sér það ekki.
„Ef við verðum beðnir um hjálp frá löndunum sem gæta Hormuz munum við gera það, en það ætti ekki að vera þörf á því þegar ógnin sem stafar af Íran verður ekki lengi til staðar. Það verður auðveld hernaðaraðgerð fyrir þá,“ skrifaði hann.