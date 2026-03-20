Gefa ekkert upp um mál tveggja barna á Múlaborg

Embætti Héraðssaksóknara gefur ekkert upp um stöðuna á rannsókn mála tveggja barna á leikskólanum Múlaborg, sem Ríkissaksóknari gerði embættinu að taka til meðferðar á ný. Starfsmaður á leikskólanum hefur verið ákærður fyrir að nauðga einu barni tvívegis.
Rúmlega tvítugur karlmaður, starfsmaður leikskólans Múlaborgar, var handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald í lok sumars 2025 grunaður um kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum Múlaborg. Starfsmaðurinn hefur verið rekinn.
Mál sautján barna á leikskólanum höfðu verið tekin til skoðunar hjá lögreglunni, foreldrar þrettán barna kærðu meint brot starfsmannsins en rannsókn var hætt hjá tíu þeirra og þrjú send til héraðssaksóknara.
Samkvæmt svari Ríkissaksóknara við fyrirspurn Vísis, sem barst fyrr í vikunni, bárust embættinu alls sex kærur vegna ætlaðra brota gegn börnum á leikskólanum. Þar af hafi verið tekin afstaða til kæru í fimm málum.
Af kærðum ákvörðunum Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðisins um að hætta rannsókn máls hafi tvær ákvarðanir verið staðfestar. Ein ákvörðun hafi verið felld úr gildi og mælt fyrir um frekari rannsókn.
Ákvarðanir Héraðssaksóknara um að fella niður tvö mál, sem kærðar voru til ríkissaksóknara, hafi báðar verið felldar úr gildi og mælt fyrir um frekari rannsókn.
Fyrirtaka var í máli í Héraðsdómi í byrjun vikunnar og af því tilefni sendi Vísir Sigurði Ólafssyni, sem fer með málið fyrir hönd ákæruvaldsins, fyrirspurn varðandi hvað hefði komið fram í fyrirtökunni og stöðu málsins almennt.
Þau svör bárust að þinghöld í málinu væru lokuð og því væri ekki heimilt að greina frá nokkru því sem í þeim kæmi fram.
„Hvað varðar önnur mál sem eru til rannsóknar hjá lögreglu og/eða til afgreiðslu hjá ákæruvaldi þá sömuleiðis er mér óheimilt að veita upplýsingar um þau,“ sagði jafnframt í svarinu.
Vísir ítrekaði fyrirspurn sína í gær í ljósi svars Ríkissaksóknara um að Héraðssaksóknara hefði verið gert að taka mál tveggja barna til meðferðar á ný. Þeirri ítrekun hefur ekki verið svarað. Þegar mál barnanna voru felld niður á sínum tíma greindi Ríkisútvarpið frá því, með vísan í skriflegt svar Sigurðar. Í því svari kom einnig fram að starfsmaðurinn hefði játað sök að hluta.
Lögregla þarf aftur að taka aftur upp rannsókn á tveimur málum sem tengjast meintum kynferðisbrotum fyrrverandi starfsmanns Múlaborgar gegn börnum. Lögregla hafði ákært í einu máli og látið önnur mál niður falla en foreldrar barnanna kærðu ákvörðunina til Ríkissaksóknara, sem hefur nú snúið ákvörðuninni við.
Framburður manns sem ákærður er fyrir kynferðisbrot gegn barni sem hann mun hafa framið meðan hann starfaði á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík þótti að mati lögreglu samræmast frásögn barnsins af meintum brotum hans. Maðurinn játaði í skýrslutökum hjá lögreglu að hafa brotið tvívegis á barninu.
Deildarstjóri á leikskólanum Múlaborg er komin í veikindaleyfi vegna streitu og álags meðal annars í tengslum við meint kynferðisbrot starfsmanns á deildinni. Foreldrar eins barns hafa kært niðurstöðu lögreglu að loka rannsókn á meintu ofbeldi starfsmannsins gegn barninu þeirra. Móðir stúlku sem greindi frá því fyrir rúmu ári að hana grunaði að brotið hefði verið á dóttur sinni segir allt kerfið hafa brugðist. Fjallað var um málið í Kveik á RÚV í kvöld.