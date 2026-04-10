Gapandi búr­hval rak á land: „Heljarinnar skepna“

Agnar Már Másson skrifar
Hvalurinn er gríðarstór þó kannski enginn Moby Dick.
Hvalurinn er gríðarstór þó kannski enginn Moby Dick. Aðsend

Stærðarinnar búrhvalshræ hefur rekið á land við Írskrabrunn, um kílómetra frá Gufuskálum á Snæfellsnesi, og liggur þar grotnandi með galopinn kjaftinn.

Ari Bent Ómarsson, íbúi á Hellissandi, fór með börnin sín í ferð að hræinu síðdegis í dag þegar fréttir af hvalrekanum spurðust út.

Hræið hafði greinilega legið þarna í einhvern tíma, að sögn Ara.

„Hann er greinilega búinn að vera þarna í einhvern tíma,“ segir hann um hvalinn í samtali við Vísi.

Hann segir að hvalurinn hafi líklegast verið fullorðið dýr en hann vildi ekki geta til um stærð þess.

„Þetta er alveg heljarinnar skepna,“ bætir hann þó við.

Aðspurður segir Ari að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem hann sjái búrhval sem rekið hefur á land, heldur sá hann einnig á sínum tíma búrhvalinn sem rak dauðan á fjöru í Beruvík á Snæfellsnesi árið 2012.

Sá hvalur varð frægur eftir að öllum tönnum var stolið úr kjafti dýrsins en slíkar tennur seljast dýrum dómum.

En Ari sá ekki betur en að hvalurinn við Írskrabrunn væri enn með allar sínar tennur.

