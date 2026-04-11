Maður stunginn í heimahúsi á Akureyri Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 11. apríl 2026 14:47 Lögreglan á Akureyri er með málið til rannsóknar. Vísir/Viktor Freyr Maður leitaði á bráðamóttöku Sjúkrahússins á Akureyri aðfaranótt föstudags með stunguáverka og þurfti að undirgangast skurðaðgerð. Ráðist var á hann í heimahúsi og tveir eru grunaðir um aðild að málinu. Lögreglan á Norðurlandi eystra greinir frá því í tilkynningu að tveir sem grunaðir eru um aðild að málinu hafi verið handteknir og úrskurðaðir í vikulangt gæsluvarðhald. Rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra fer með rannsókn málsins og naut aðstoðar tæknideildar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu við vettvangsrannsókn og sérsveitar ríkislögreglustjóra við handtökur. Til rannsóknar er hvort um tilraun til manndráps sé að ræða. Veistu meira? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.