Fyrir þinginu að breyta svarmöguleikum þó enginn vafi leiki á umsóknarstöðu

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir koma til greina að breyta svarmöguleikum á kjörseðlinum í þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir að landskjörstjórn gerði við þá athugasemd.
Landskjörstjórn skilaði í vikunni umsögn sinni til utanríkismálanefndar Alþingis þar sem athugasemdir eru gerðar við þingsályktunartillögu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu.
Staða aðildarumsóknar Íslands hefur verið fyrirferðarmikil í umræðu um þjóðaratkvæðagreiðsluna þrátt fyrir að það liggi fyrir að þegar aðildarviðræður var slitið hafi umsóknin aldrei verið afturkölluð. Það sést skýrt á ummælum þáverandi utanríkisráðherra og formanni utanríkismálanefndar að engin formleg slit hafi átt sér stað enda krefst slíkt afgreiðslu þingsins.
Athugasemdir Landskjörstjórnar varða hins vegar einmitt hvort skoðanir kjósenda á þessu hafi áhrif á afstöðu þeirra við atkvæðagreiðslu.
Þorgerður Katrín segir tillögu um að stytta svarmöguleikana þannig að kjósendur svari skýru já-i eða nei-i liggja fyrir þinginu.
„Ég ber mjög mikla virðingu fyrir þinginu, það er með málið til meðferðar. Þessi konkret tillaga um að taka síðustu setninguna út eftir jáið og neiið liggur fyrir og ég held að það sé eitthvað sem þingið leggst mjög vel yfir.“
Staða aðildarumsóknar Íslands sé samt sem áður kýrskýr.
„Staðreyndin er sú, sama hvað fólk segir í stjórnarandstöðunni, að umsóknin var aldrei lögformlega afturkölluð. Hún var formlega samþykkt af þinginu árið 2009. Síðan árið 2013 og 2014 reyndi sú ríkisstjórn undir forystu Sigmundar Davíðs að afturkalla hana í gegnum þingið en það var aldrei þingmeirihluti fyrir því og það komst aldrei í gegnum það. Þessi bréfaskipti sem urðu á eftir voru ekki skýrari en svo að það er alveg ljóst af hálfu Evrópusambandsins að umsóknin er enn í gildi,“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.