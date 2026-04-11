Ók á tæplega tvöföldum leyfilegum hraða Freyja Þórisdóttir skrifar 11. apríl 2026 07:48 Fjöldi ökumanna keyrði langt yfir leyfilegum hámarkshraða í nótt samkvæmt dagbók Lögreglunnar á höfuðborgasvæðinu. Vísir/Anton Brink Lögregla var kölluð til á skemmtistað í umdæmi þrjú, sem þjónustar Kópavog og Breiðholt, vegna líkamsárásar. Í umdæum eitt og tvö voru alls níu handteknir vegna gruns um ölvunarakstur eða akstur undir áhrifum fíkniefna. Sjö ökumenn voru kærðir fyrir of hraðan akstur. Þetta er meðal þess helsta sem var skráð í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Alls voru áttatíu og fimm mál skráð og gistu tveir í fangageymslu lögreglunnar fram á morgun. Lögregla sinnti útkalli á skemmtistað sem er ýmist í Kópavogi eða Breiðholti þar sem tilkynnt var um að líkamsárás hefði átt sér stað. Málið er enn í rannsókn. Þá var aðili handtekinn í miðbæ Reykjavíkur þar sem hann fór ekki eftir fyrirmælum lögreglu eftir að hafa verið til vandræða utan við skemmtistað. Hann var vistaður í fangageymslu vegna ástands. Sjö ökumenn voru kærðir fyrir of hraðan akstur og voru þeir allir stöðvaðir í umdæmi fjögur en það sinnir verkefnum í Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ. Sá sem hraðast ók var á 142 km/klst þar sem leyfilegur hámarkshraði er 90 km/klst. Í umdæmi eitt, sem þjónustar Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes, voru fimm stöðvaðir og handteknir vegna gruns um akstur undir áhrifum en öllum var sleppt eftir sýnatöku. Fjórir til viðbótar voru stöðvaðir og handteknir af sömu ástæðu í umdæmi tvö, sem þjónustar Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes. Þeim var sleppt eftir sýnatöku rétt eins og hinum.