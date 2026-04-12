Ef vel tekst til getur almyrkvi á sólu verið gríðarleg markaðssetning á landinu og mikilvægt að stjórnvöld nýti tækifærið og fjárfesti í ferðaþjónustunni og markaðssetningu á landinu. Þetta segir formaður fyrirtækja í hótelrekstri.
Almyrkvi á sólu mun sjást á Íslandi í fyrsta sinn í 72 ár þann 12. ágúst. Almyrkvaslóðin mun liggja yfir Vestfirði, Snæfellsnes, höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskaga og er þegar orðið vart við gríðarlegan áhuga erlendra ferðamanna á að sækja Ísland heim í tengslum við atburðinn.
„Já ég held nú að á vestanverðu landinu sé orðið ansi þétt bókað þar sem sólmyrkvinn sést best. Þannig við verðum að vona að þetta takist vel til, að það verði gott veður og bjart því það getur haft mikil áhrif á fólksflutninga ef það verður sól á Reykjanesi en skýjað fyrir vestan,“ segir Kristófer Oliversson, formaður Félags fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu.
Ef að vel tekst til geti atburðurinn verið gríðarleg markaðssetning á landinu, sérstaklega ef það birtast fallegar myndir á samfélagmiðlum. Kristófer segir mikilvægt að stjórnvöld nýti tækifærið og fjárfesti í markaðssetningu á landinu, enda muni það skila sér til lengri tíma litið. Það sé miður að stjórnvöld hafi dregið að sér hendina í markaðsmálum þegar kemur að ferðaþjónustunni.
„Við erum alltaf í samkeppni við Norðmenn því við erum að deila við þá um fleira en síld og makríl. Þeir hafa veitt miklu, miklu meira fjármagni í markaðssetningu á Noregi en við höfum gert og það borið mikinn árangur hjá þeim þannig það er tímabært að það verði hugsað til okkar í þessum efnum.“
Stórstjarnan Björk var rétt í þessu að tilkynna Sólmyrkvahátíð á Víðistaðatúni í Hafnarfirði 12. ágúst næstkomandi þar sem hún þeytir skífum ásamt öflugum hópi tónlistarfólks.
Stjörnu-Sævar segir gervigreindina plágu sem kaffæri réttum upplýsingum með bulli og ljótleika. Máli sínu til stuðnings deilir hann aragrúa skjáskota af fölsuðum myndum af sólmyrkva á Suðurskautslandinu. Óttast hann að Íslendingar muni verða fyrir barðinu á svipuðu falsi vegna almyrkva á Íslandi í ágúst.