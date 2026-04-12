Innlent

Látinn laus ef hann segði til nafns en neitaði

Freyja Þórisdóttir skrifar
Lögreglan var kölluð til í ólík verkefni víða um höfuðborgarsvæðið í gærkvöldi og í nótt.
Maður var vistaður í fangaklefa vegna þess að hann neitaði að segja til nafns. Lögregla hafði þá verið kölluð til eftir að tilkynnt var um að maðurinn væri að angra gesti á starfsmannagleði. Tveir aðrir voru vistaðir í kjölfar þess að hafa verið til ama fyrir utan skemmtistaði í miðbæ Reykjavíkur.

Þetta og fleira er meðal þeirra mála sem voru skráð í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan fimm í gærkvöldi. Alls voru rúmlega níutíu mál skráð og gistu sjö í fangageymslu lögreglu í morgun.

Dyraverðir í miðbæ Reykjavíkur voru ítrekað truflaðir af manni sem reyndist svo árangurslaust að ræða við eftir að lögreglan hafði handtekið hann og flutt á lögreglustöð eitt. Hann var vistaður í fangageymslu vegna ástands.

Tveir voru handteknir grunaðir um sölu og dreifingu fíkniefna en þeir voru saman á ferð í miðbænum. Við handtöku fundust á þeim fíkniefni og fjármunir og svo fleiri fíkniefni við ítarlega leit á lögreglustöð. Voru þeir báðir vistaðir og er málið enn í rannsókn.

Látinn laus ef hann segði til nafns

Maður var handtekinn eftir að tilkynnt hafði verið um hann utan við starfsmannagleði á vegum fyrirtækis í umdæmi lögreglustöðvar eitt, það er Austurbær, Miðbær, Vesturbær og Seltjarnarnes.

Við afskipti lögreglu neitaði maðurinn að segja til nafns og var því handtekinn og fluttur á lögreglustöð. Þar var honum tjáð að hann yrði laus ef hann gæfi upp persónuupplýsingar en hann neitaði því og var mjög ölvaður. Hann var því vistaður vegna málsins.

Lögregla í Kópavogi og Breiðholti var kölluð til vegna umferðaróhapps en þar hafði bifreið verið ekið á skilti. Talið er að enginn hafi slasast en bifreiðin er talsvert skemmd. Þá voru alls fimm aðilar handteknir grunaðir um akstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna. Allir lausir eftir sýnatöku nema einn sem var vistaður vegna málsins.

Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

