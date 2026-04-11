Annar hvalrekinn á nokkrum dögum

Jónas Welding Jónasson, íbúi á Stokkseyri, segist hafa frétt af hvalreka við afleggjara að Skipum í morgun. Hann og afastelpurnar hans hafi þá ákveðið að rölta að hvalnum í hádeginu.
Aþena Máney og Ríkey Rúna eru ekki nema fimm og tíu ára gamlar en þær hafi ekki kippt sér neitt sérstaklega upp við hræið heldur haft meiri áhyggjur af næsta flóði.
„Stelpurnar höfðu meiri áhyggjur af því að það færi að flæða að og vildu ekkert vera að þvælast úti á einhverju skeri, annars hressar bara,“ segir Jónas í samtali við fréttastofu Vísis.
Hann segir einnig frá því að það sé ekki óalgengt að sjá hvali á leik við strendur bæjarins. Sjálfur býr hann nálægt sjónum og sá búrhval sem þennan leika listir sínar fyrr í vetur.
Fréttir af öðrum hvalreka bárust í gær en sá liggur við Írskrabrunn, um kílómetra frá Gufuskálum á Snæfellsnesi, en það er heldur óalgengt að búrhvalir reki á land með svona stuttu millibili.
„Ég fór að velta fyrir mér hvort að þetta væri sami búrhvalur og ég sá í vetur. Þá sat ég bara í heita pottinum heima og fylgdist með honum í rúmar tíu mínútur þarna alveg uppi í fjöru,“ segir Jónas.
Hvalrekann er hægt að sjá frá nærliggjandi vegi, en Jónas segir að úr fjarlægð hafi hann litið út einsog bíll af því hvernig það glampaði á hvalrekann.
„Ég hugsa að það sé ekki langt síðan hann rak á land, orðinn ansi fölur samt,“ segir Jónas og bætir við að þetta sé stærsti hvalur sem hann hefur séð reka á land síðan hann flutti á Stokkseyri árið 2019.