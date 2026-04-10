Góðan daginn býður góðan dag

Ellefu flokkar skiluðu nauðsynlegum gögnum fyrir komandi borgarstjórnarkosningar áður en framboðsfrestur rann út klukkan tólf. Óvænt framboð hreyfingarinnar Góðan daginn barst á elleftu stundu en þau segjast vilja bæta rekstur borgarinnar með nýjum áherslum.
Framboðsfesturinn fyrir sveitastjórnarkosningar rann út í hádeginu og flykktust forsvarsmenn flokka í Reykjavík í ráðhúsið til að skila þar til gerðum gögnum til yfirkjörstjórnar til að staðfesta framboðið. Þar á meðal var óvænt framboð í nafni nýs flokks sem ber heitið Góðan daginn.
Alls skiluðu ellefu flokkar þeim gögnum sem þarf til að staðfesta framboð í Reykjavík. Tíu flokkar sem höfðu áður tilkynnt framboð sitt höfðu lokið skráningu upp úr klukkan ellefu. Rétt áður en fresturinn rann út barst óvænt framboð sem var opinberað klukkan níu í gærkvöldi með nýrri vefsíðu. Hér fyrir neðan má sjá þegar efstu þrjú sæti Góðs dagsins buðu góðan daginn er þau héldu á fund yfirkjörstjórnar.
Þegar inn til yfirkjörstjórnar var komið kom í ljós að framboðið vantaði meðmælendur til að uppfylla skilyrði framboðs og því sólarhringsfrestur veittur. Alls vantaði nítján meðmæli en forsvarsmenn flokksins sögðu aðeins formsatriði að ná því.
Torfi Markússon, fyrrverandi eigandi hjá Intillecta, stofnaði hreyfinguna fyrir skömmu.
„Til að geta beitt mér í þessu varð ég að láta þetta eiga sig eða bara hætta hjá Intillecta. Ég var þarna einn af fimm eigendum og ég þurfti að selja hlutinn. Það er búið að ganga frá því og ég hef látið formlega af störfum og slitið öllum tengslum við það annars góða fyrirtæki. Þetta er mitt framlag. Ég er rosalega ánægður með þetta. Þetta er það sem okkur hjónunum langaði að gera. Hreinlega hætta að svekkjast yfir hlutunum. Við teljum að það sé þörf á svona framboði.“
Þau vilja til að mynda endurskoða borgarlínu og Sundabraut með sérstaka áherslu á skilvirkan rekstur.
„Við erum ekki eins og stjórnmálaflokkarnir sem eru með fortíð sem þarf að svara fyrir. Við þurfum fyrst og fremst bara að standa við það að við búum yfir einhverri þekkingu til að koma inn í rekstur,“ sagði Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir, leiðtoga- og teymisþjálfi sem vermir annað sæti lista hreyfingarinnar.
„Þetta er óháð framboð og við lítum svo á að við verðum fulltrúar eða starfsmenn borgarbúa en ekki starfsmenn einhverra flokka sem þurfa að gæta sinna hagsmuna,“ sagði Ingimar Þór Friðriksson, oddviti Góðs dagsins.
En hvaðan kemur nafnið Góðan daginn?
„Við vorum nokkur sem vorum í undirbúningshóp að reyna finna eitthvað glaðlegt og grípandi nafn. Maður býður góðan daginn langt fram eftir degi. Við settum vekjaraklukku með í lógóið líka. Við settum vekjarklukku með í lógóið bara svo kjósendur vakni. Það er hægt að gera betur og breyta.“