Lágflug Icelandair yfir Vestmannaeyjum í gær hefur vakið athygli um víða veröld. Fjöldi erlendra miðla hefur greint frá atvikinu.
Flugmenn Icelandair fóru í lágflug yfir Vestmannaeyjar í gær í leyfisleysi. Flugstjórinn er ættaður af svæðinu og var að fara sitt seinasta flug áður en hann lætur af störfum vegna aldurs. Flugstjórinn vildi ekki tjá sig um málið þegar Vísir hafði samband við hann fyrr í dag.
Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Icelandair tilkynnt málið til lögreglu. Þá hefur það verið í samskiptum við Samgöngustofu vegna málsins. Grunur er um að flugstjórinn hafi farið niður fyrir leyfilegar hæðartakmarkanir.
Atvikið hefur enn fremur vakið mikla athygli í flugheiminum. Flugmiðillinn Airlive.net greinir frá því að vélin hafi samkvæmt flugkortagögnum verið í um 100 metra hæð, en almenn megi að lágmarki vera í 300 metra hæð yfir byggð.
Ísraelska dagblaðið Israel Hayom segir einnig frá atvikinu með vísan í íslenska miðla og segir að flugmaðurinn hafi „skotist heim“ til sín á sínu síðasta atvinnuflugi. Pólski miðillinn Interia orðar það svo að flugmaðurinn hafi flogið vélinni nánast í jarðhæð.
„Við biðjum íbúa Vestmannaeyja velvirðingar ef þeir hafa orðið fyrir ónæði,“ sagði Linda Gunnarsdóttir, yfirflugstjóri hjá Icelandair, í gær.