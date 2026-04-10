Boðað var til óvænts ríkisstjórnarfundar í dag. Aðsotðarmaður ráðherra segir fundinn haldinn til þess að breyta orðalagi í nýju frumvarpi um tímabundnar skattalækkanir.
Jón Steindór Valdimarsson, aðstoðarmaður fjármálaráðherra, staðfestir þetta í samtali við Vísi, en ríkisstjórnin kynnti í dag tímabundnar efnahagsaðgerðir í von um að ná niður verðbólgu og bregðast við verðhækkunum á olíu vegna átaka í Mið-Austurlöndum.
Rúv greindi fyrst frá en boðað var til fundarins klukkan 19 í kvöld.
Jón Steindór segir að þegar ríkisstjórnin hafi á fundi sínum í morgun farið yfir frumvarpið eins hafi komið í ljós að skerpa hafi þurft á ákvæðum. Orðalagið hafi ekki þótt nægilega skýrt. Hann vill ekki tilgreina nánar hvar hafi þurft að breyta orðalagi.
Fullkomin sátt hafi aftur á móti verið uppi um þær breytingar. „Þetta var bara eins og að fara í gegnum prófarkarlestur,“ segir aðstoðarmaðurinn.
Frumvarpið hefur enn ekki verið birt opinberlega.