Formaður hagsmunasamtaka um endurreisn og uppbyggingu Grindavíkur vonast til að bæjaryfirvöld haldi áfram vinnu við undirbúning skólastarfs í bænum þrátt fyrir tilmæli um að börn flytji ekki til Grindavíkur meðan óvissa varir. Margt geti breyst á stuttum tíma og mikilvægt að halda uppbyggingu áfram.
Ný rammaáætlun Grindavíkurnefndar var kynnt á föstudag en meðal þess sem þar kom fram er að nefndin mælir ekki með því að barnafjölskyldur flytji aftur til Grindavíkur meðan óvissa varir enn í bænum.
Stutt er síðan skólastjóri var ráðinn í nýjum samreknum leik- og grunnskóla í Grindavík en markmið ráðningarinnar var að hægt væri að bjóða upp á skólastarf í bænum næsta haust.
Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður Járngerðar, hagsmunasamtaka um endurreisn og uppbyggingu Grindavíkur og oddvitaefni Sjálfstæðisflokksins í bænum segir niðurstöðu nefndarinnar mikil vonbrigði.
„Bærinn gerði forkönnun á vilja foreldra til að koma heim og skrá börnin sín í skólastarf og það voru um 70 nemendur sem lýsir hugi fólks að koma heim aftur þannig þetta var svolítill skellur en þetta eru tilmæli. Það er langur tími þar til skólahald hefst þó það sé stuttur tími í sjálfu sér.“
Og bendir hún á að margt geti breyst á næstu vikum og mánuðum. Hún vonast til að bæjaryfirvöld haldi sig við þá stefnu að hefja skólastarf og aðra uppbyggingu í bænum en tekur fram að enginn afsláttur verði gefinn af öryggi í Grindavík.
Það er sem sagt ykkar ósk að þessari vinnu verði framhaldið og að skólastarf verði í bænum í haust?
„Klárlega. Þetta er mjög mikilvægur tími í uppbyggingu bæjarins, að fá mannlífið aftur í gang. Við vitum alveg að það verður með smáu sniði en við verðum að byrja einhvers staðar.“