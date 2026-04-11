Formaður Eflingar lýsir yfir vonbrigðum með nýkynntar efnahagsaðgerðir stjórnvalda sem taki ekki á raunverulegum vanda heimilanna. Hún telur ólíklegt að aðgerðirnar dugi til að kjarasamningar haldi í haust og sakar stjórnvöld um samráðsleysi.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir koma til greina að breyta svarmöguleikum á kjörseðlinum í þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir að landskjörstjórn gerði við þá athugasemd.
Bóksali og útgefandi merkir ákveðna sprengingu í stofnun bókaklúbba upp á síðkastið. Það sé hennar tilfinning að fólk lesi meira og sækir ungt fólk í meira mæli en áður í bókabúðina.
