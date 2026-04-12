Formaður hagsmunasamtaka um endurreisn og uppbyggingu Grindavíkur vonast til að bæjaryfirvöld haldi áfram vinnu við undirbúning skólastarfs í bænum þrátt fyrir tilmæli um að börn flytji ekki til Grindavíkur meðan óvissa varir. Margt geti breyst á stuttum tíma og mikilvægt að halda uppbyggingu áfram.
Ungverjar ganga til þingkosninga í dag. Viktor Orbán hefur setið á forsætisráðherrastóli í sextán ár og stendur nú frammi fyrir sinni stærstu pólitísku prófraun til þessa en kannanir benda til sigurs stjórnarandstöðunnar.
Sérfræðingur í forvörnum lýsir hugmyndum um bjórsölu í Bláfjöllum sem gargandi vitleysu. Fjögur hundruð mál séu brýnni.
Þá fjöllum við um friðarviðræðurnar sem sigldu í strand í Pakistan í gær, flótta úr kvikmyndageiranum og fleiri mál.