Ellefu framboðslistar á kjörseðli borgarbúa í vor Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 11. apríl 2026 16:01 Gengið verður til kosninga þann 16. maí. vísir/vilhelm Yfirkjörstjórn Reykjavíkur kom saman til fundar í hádeginu og úrskurðaði ellefu framboðslista gilda til borgarstjórnarkosninga í vor. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fulltrúum yfirkjörstjórnar. Framboðslistar sem borgarbúar geta valið á milli þann 16. maí næstkomandi eru: A- listi Vinstrisins B - listi Framsóknarflokksins C - listi Viðreisnar D - listi Sjálfstæðisflokksins F - listi Flokks fólksins G -listi Góða dagsins J - listi Sósíalistaflokks Íslands M - listi Miðflokksins P - listi Pírata R - listi Okkar borgar S - listi Samfylkingarinnar Flokkarnir ellefu skiluðu nauðsynlegum gögnum í gær og vakti þá athygli óvænt framboð hreyfingarinnar Góðan daginn. Þegar inn til yfirkjörstjórnar var komið kom í ljós að framboðið vantaði meðmælendur til að uppfylla skilyrði framboðs og því sólarhringsfrestur veittur. Alls vantaði nítján meðmæli en forsvarsmenn flokksins sögðu aðeins formsatriði að ná því. Svo virðist sem það hafi gengið því hreyfingin er á meðal þeirra sem bjóða fram í kosningunum í vor. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Tengdar fréttir Góðan daginn býður góðan dag Ellefu flokkar skiluðu nauðsynlegum gögnum fyrir komandi borgarstjórnarkosningar áður en framboðsfrestur rann út klukkan tólf. Óvænt framboð hreyfingarinnar Góðan daginn barst á elleftu stundu en þau segjast vilja bæta rekstur borgarinnar með nýjum áherslum. 10. apríl 2026 20:32