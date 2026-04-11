Innlent

Ellefu fram­boðs­listar á kjör­seðli borgar­búa í vor

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Gengið verður til kosninga þann 16. maí.

Yfirkjörstjórn Reykjavíkur kom saman til fundar í hádeginu og úrskurðaði ellefu framboðslista gilda til borgarstjórnarkosninga í vor.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá fulltrúum yfirkjörstjórnar. Framboðslistar sem borgarbúar geta valið á milli þann 16. maí næstkomandi eru:

  • A- listi Vinstrisins
  • B - listi Framsóknarflokksins
  • C - listi Viðreisnar
  • D - listi Sjálfstæðisflokksins
  • F - listi Flokks fólksins
  • G -listi Góða dagsins
  • J - listi Sósíalistaflokks Íslands
  • M - listi Miðflokksins
  • P - listi Pírata
  • R - listi Okkar borgar
  • S - listi Samfylkingarinnar

Flokkarnir ellefu skiluðu nauðsynlegum gögnum í gær og vakti þá athygli óvænt framboð hreyfingarinnar Góðan daginn. Þegar inn til yfirkjörstjórnar var komið kom í ljós að framboðið vantaði meðmælendur til að uppfylla skilyrði framboðs og því sólarhringsfrestur veittur. 

Alls vantaði nítján meðmæli en forsvarsmenn flokksins sögðu aðeins formsatriði að ná því. Svo virðist sem það hafi gengið því hreyfingin er á meðal þeirra sem bjóða fram í kosningunum í vor.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið