Verzlunarskóli Íslands vann sinn þriðja hljóðnema í kvöld eftir að hafa borið afgerandi sigur úr býtum gegn Menntaskólanum í Reykjavík í æsispennandi úrslitaviðureign Gettu betur, með 36 stigum gegn 25. Þetta er fyrsta úrslitakeppnin þar sem fleiri stúlkur kepptu en strákar.
Með sigrinum bætast Verzlingar í hóp þeirra skóla sem hafa unnið Gettu betur næstoftast, þar sem Kvennaskólinn, MH og Menntaskólinn á Akureyri hafa einnig unnið keppnina þrisvar. MR-ingar unnið keppnina 23 sinnum.
Liðin tvö komu jöfn úr hraðaspurningum en lið Verzlunarskólans var fljótt að tryggja sér forystu í keppninni.
Það var svo önnur vísbendingaspurningin sem tryggði Verzló sigurinn en þar var spurt um orðið „ham“.
Þetta er í fyrsta sinn sem fleiri stúlkur taka þátt í úrslitaviðureign keppninnar en drengir, þar sem bæði lið voru skipuð einum pilti en tveimur stúlkum.
Lið Verzló skipuðu Dagbjörg Birna Sigurðardóttir, Katla Margrét Jónsdóttir og Ísak Trausti Ingólfsson Lehmann, en lið MR skipuðu þau Hulda Filippía Andradóttir, Dóróthea Margrét Jakobsdóttir og Davíð Friðriksson Magnus.