Hilmar Þór Hilmarsson prófessor á Akureyri segir Írani í mun sterkari samningsstöðu en Bandaríkjamenn. Hótanir Bandaríkjaforseta um gereyðingu séu merki um mikla örvæntingu.
Hilmar Þór, sem starfaði lengi fyrir Alþjóðabankann, ræddi gang friðarviðræðna sem fóru fram í Islamabad verið slitið án þess að nokkur áþreifanlegur árangur hefði náðst.
„[Friðarumleitan] hlýtur að halda áfram. Það skilja allir að það verður að leysa þetta mál. En það ber mjög mikið á milli. Íranir vilja að viðskiptaþvingunum verði aflétt, þeir vilja að frystar eignir sínar verði afhentar, stjórn á Hormússundi, taka toll af skipum sem fara þarna í gegn og halda áfram að auðga úran í friðsælum tilgangi.“
„Það er ekki við því að búast að samkomulag náist fljótlega. Íran er í miklu sterkari stöðu en Bandaríkin í dag. Bandaríkjamenn gerðu árásir úr lofti sem áttu að leiða til stjórnarskipta en hafa ekki gert það og gera það aldrei,“ segir Hilmar Þór.
Hann segir Bandaríkjamenn ekki geta beitt landhernaði enda væri þá mörghundruð þúsund manna herafla Írans að mæta. Þeir geti heldur ekki beitt sjóhernaði enda er ekki óhætt að sigla inn Persaflóa.
„Þetta með að eyða Íran er bara örvænting. Íran í samstarfi við Húta í Jemen, færist meiri harka í þetta gæti Íran lokað Rauða hafinu líka,“ segir hann.
Væri lokað fyrir umferð um Rauða hafið og Hormússund til langs tíma yrði það gífurlegt áfall fyrir heimshagkerfið og gæti leitt til þrálátrar kreppuverðbólgu um allan heim og snarhækkandi verðlagi.