Í samfélagsmiðlagjörningi ekur Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, niður Austurstræti þar sem hann furðar sig á því að þar séu engin bílastæði. Austurstræti hefur verið göngugata síðan í september og því er ólöglegt að aka bíl niður götuna, sem Miðflokksmaðurinn gerir þó – og það á nagladekkjum.
Austurstrætið allt hefur verið göngugata síðan í september 2025, en breytingin er hluti af nýju skipulagi Kvosarinnar sem samþykkt var 2020. Því er öll akandi umferð um götuna bönnuð að undanskildum viðbragðsaðilum og hreyfihömluðu fólki, auk þess sem vörulosun er heimil á tilteknum tímum.
Samkvæmt upplýsingum frá umferðardeild lögreglunnar eru dæmi um að ökumenn hafi verið sektaðir fyrir akstur niður Austurstræti en þar eru nú vegmerkingar sem sýna að akstur um götuna sé ekki leyfður.
Vegmerkingarnar við Pósthússtræti virðast þó hafa farið fram hjá Ara, sem er nýlega fluttur í miðbæinn, er hann ók niður götuna á dögunum til að taka upp myndskeið fyrir samfélagsmiðla þar sem hann hneykslast á bílastæðaleysinu við götuna.
„Það er bara hvergi hægt að finna stæði lengur hér í bænum,“ segir hann hneykslaður er hann ekur niður göngugötuna.
Myndskeiðið hefur vakið allnokkra athygli og fengið rúmlega þúsund læk hvort tveggja á Facebook og TikTok.
Auk þess hefur á þriðja hundrað lagt orð í belg í athugasemdum undir færslunni á Facebook, ýmist til þess að taka undir með Ara eða gagnrýna hann. Í hinum síðarnefnda hópi er Egill Helgason fjölmiðlamaður, sem segist aldrei eiga í vandræðum með að fá stæði þrátt fyrir að sækja bæinn heim nær daglega.
„Hins vegar er vandamál þegar menn keyra á nöglum eins og heyra má í myndbandinu. Og - ég hef aldrei séð þig í Miðbænum þar sem ég bjó í 23 ár svo það er erfitt að skilja þessar skyndilegu áhyggjur,“ skrifar Egill Helgason.
Ari bregst við þessum athugasemdum Egils og segist vissulega hafa búið í miðbænum á 10. áratugnum. Hvað nagladekkin varðar viðurkennir Ari að komið sé að dekkjaskiptum, en að hann eigi þó vissulega stundum einnig erindi í efri byggðir borgarinnar „þar sem snjór er lítið mokaður nema af hjólastígum og mikill klaki,“ skrifar Ari. „Síðast snjóbylur fyrir viku síðan. En tekið til greina.“
Ekki náðist í Ara Edwald við vinnslu fréttar.