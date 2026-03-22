Vinicius hetjan eftir rautt spjald og líflegan grannaslag Sindri Sverrisson skrifar 22. mars 2026 21:45 Vinicius Junior fagnaði tveimur mörkum í grannaslagnum í kvöld og bað stuðningsmenn Atlético um að láta nú í sér heyra. Getty/Florencia Tan Jun Real Madrid fagnaði sigri í bráðfjörugum grannaslag gegn grönnum sínum í Atlético Madrid, í höfuðborgarslagnum í spænsku 1. deildinni í fótbolta í kvöld, þrátt fyrir að hafa lent undir og misst mann af velli með rautt spjald. Ademola Lookman skoraði eina mark fyrri hálfleiks, fyrir Atlético, og var staðan 1-0 fram á 52. mínútu þegar Vinicius jafnaði metin úr vítaspyrnu. Federico Valverde kom Real svo yfir þremur mínútum síðar en Nahuel Molina jafnaði metin fyrir gestina. Það var svo Vinicius sem skoraði sigurmarkið á 72. mínútu, með góðu skoti í fjærhornið. Real missti þó Valverde af velli með rautt spjald þegar enn var korter eftir, fyrir brot á Alex Baena, en Real-menn voru vægast sagt ósáttir við dóminn. Atlético náði hins vegar ekki að nýta liðsmuninn og Real fagnaði sigri. Þar með eu Barcelona og Real alein í titilbaráttunni nú þegar níu umferðir eru eftir en Börsungar, sem unnu Rayo Vallecano naumlega 1-0 í dag, eru enn með fjögurra stiga forskot á toppnum. Atlético er í 4. sæti með 57 stig, tólf stigum á eftir Real en aðeins stigi á eftir Villarreal. Spænski boltinn Real Madrid CF