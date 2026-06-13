Ganamanninum Thomas Partey hefur verið neitað um vegabréfsáritun til Kanada, sem kemur í veg fyrir að hann geti spilað fyrsta leik Gana á heimsmeistaramótinu sem er gegn Panama í Toronto. Nú hefur Gana lagt fram mótmæli.
Fyrrverandi leikmaður Arsenal var ákærður í Bretlandi síðasta sumar fyrir fimm nauðganir og eitt kynferðisbrot. Síðar hafa tvær nauðgunarákærur til viðbótar bæst við. Partey heldur fram sakleysi sínu.
The government of Ghana says it intends to pursue legal action before Canada’s federal court against the “extremely unfair” decision to deny Thomas Partey entry to the country.The Ghana government statement said the ruling is “understood to be based on pending criminal… pic.twitter.com/23SFnj3EMC— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 13, 2026
The government of Ghana says it intends to pursue legal action before Canada’s federal court against the “extremely unfair” decision to deny Thomas Partey entry to the country.The Ghana government statement said the ruling is “understood to be based on pending criminal… pic.twitter.com/23SFnj3EMC
Á föstudaginn greindi The Athletic frá því, með vísan í yfirlýsingu frá FIFA, að Partey hefði verið neitað um landgöngu í Kanada vegna nauðgunarákæranna á hendur honum.
Gana hefur nú lagt fram formleg mótmæli gegn ákvörðun kanadískra stjórnvalda, að því er erlendir miðlar eins og The Athletic segja frá.
Ríkisstjórn Gana segist ætla að leita réttar síns fyrir alríkisdómstóli Kanada vegna „gríðarlega ósanngjarnrar“ ákvörðunar um að meina Thomas Partey að koma til landsins.
Í yfirlýsingu frá ríkisstjórn Gana sagði að úrskurðurinn væri „talinn byggjast á yfirstandandi sakamálarannsókn í Bretlandi sem hefur ekki leitt til sakfellingar eða dómsúrskurðar um sekt“.
„Þótt Gana virði rétt Kanada til að framfylgja innflytjendalögum sínum, telur Gana að það að byggja á óstaðfestum ásökunum án dómsúrskurðar veki upp grundvallarspurningar um sanngirni og meðalhóf,“ segir í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Gana.
Government of Ghana’s strong reservations and high stakes diplomatic interventions following the Canadian Visa Refusal of Thomas Teye Partey of the Black Stars FIFA World Cup team. pic.twitter.com/qNoiqbnrAa— Sam Okudzeto Ablakwa (@S_OkudzetoAblak) June 13, 2026
Government of Ghana’s strong reservations and high stakes diplomatic interventions following the Canadian Visa Refusal of Thomas Teye Partey of the Black Stars FIFA World Cup team. pic.twitter.com/qNoiqbnrAa