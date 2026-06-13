Fótbolti

Leggja inn mót­mæli vegna með­ferðarinnar á Partey

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Thomas Partey má koma til Bandaríkjanna en ekki til Kanada.
Thomas Partey má koma til Bandaríkjanna en ekki til Kanada. Getty/Nick Potts/

Ganamanninum Thomas Partey hefur verið neitað um vegabréfsáritun til Kanada, sem kemur í veg fyrir að hann geti spilað fyrsta leik Gana á heimsmeistaramótinu sem er gegn Panama í Toronto. Nú hefur Gana lagt fram mótmæli.

Fyrrverandi leikmaður Arsenal var ákærður í Bretlandi síðasta sumar fyrir fimm nauðganir og eitt kynferðisbrot. Síðar hafa tvær nauðgunarákærur til viðbótar bæst við. Partey heldur fram sakleysi sínu.

Á föstudaginn greindi The Athletic frá því, með vísan í yfirlýsingu frá FIFA, að Partey hefði verið neitað um landgöngu í Kanada vegna nauðgunarákæranna á hendur honum.

Gana hefur nú lagt fram formleg mótmæli gegn ákvörðun kanadískra stjórnvalda, að því er erlendir miðlar eins og The Athletic segja frá. 

Ríkisstjórn Gana segist ætla að leita réttar síns fyrir alríkisdómstóli Kanada vegna „gríðarlega ósanngjarnrar“ ákvörðunar um að meina Thomas Partey að koma til landsins. 

Í yfirlýsingu frá ríkisstjórn Gana sagði að úrskurðurinn væri „talinn byggjast á yfirstandandi sakamálarannsókn í Bretlandi sem hefur ekki leitt til sakfellingar eða dómsúrskurðar um sekt“.

„Þótt Gana virði rétt Kanada til að framfylgja innflytjendalögum sínum, telur Gana að það að byggja á óstaðfestum ásökunum án dómsúrskurðar veki upp grundvallarspurningar um sanngirni og meðalhóf,“ segir í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Gana.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið