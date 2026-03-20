Stjórnvöld sögð skoða hernám eða umsátur um Kharg-eyju Hólmfríður Gísladóttir skrifar 20. mars 2026 13:14 Kharg-eyja er gríðarlega mikilvæg efnahag Írana. AP/Planet Labs Stjórnvöld í Bandaríkjunum eru sögð velta því fyrir sér að hernema eða gera umsátur um Kharg-eyju, þar sem 90 prósent alls olíuúflutnings frá Íran fer um og þar sem um 30 milljónir tunna eru geymdar. Frá þessu greinir Axios og hefur eftir fjórum ónefndum heimildarmönnum. Tilgangurinn yrði að þrýsta á Írani að greiða fyrir umferð um Hormuz-sund. „Hann vill Hormuz opið," er haft eftir einum heimildarmanninum, en „hann" er Donald Trump Bandaríkjaforseti. „Ef hann þarf að taka Kharg-eyju til að láta það gerast þá gerist það. Ef hann ákveður að ráðast inn frá ströndinni, þá gerist það. En sú ákvörðun hefur ekki verið tekin." Annar sagði Trump myndu senda hermenn inn í Íran ef þess þyrfti og benti á að það hefðu allir aðrir forsetar gert á einhverjum tímapunkti. Málið væri vissulega viðkvæmt, pólitískt séð, en Trump myndi gera „það sem er rétt". Bandaríkjamenn gerðu árásir á hernaðarinnviði á Kharg-eyju í síðustu viku og Trump sagði í framhaldinu að ef til vill myndi hann endurtaka leikinn, „bara til gamans". Þá hótaði hann því að sprengja upp orkuinnviðina á eyjunni ef Íranir hindruðu umferð um Hormuz-sund. Íranir hafa vissulega gert árásir á skip á sundinu en það eru ekki síður hótanir þeirra um árásir sem hafa fælt menn frá því að fara um sundið. Aðeins um hundrað skip hafa siglt þar frá því að átökin hófust, flest með tengsl við Íran. Frekari árásir á Kharg-eyju myndu skapa enn meiri óvissu og hækkun á olíuverði. Þá myndi líklega koma upp nokkurs konar pattstaða, þar sem Íranir gætu framleitt olíu en ekki komið henni frá sér og Bandaríkjamenn hefðu yfirráð yfir flutningsleiðinni en enga olíu til að flytja. Þá er ljóst að ástandið myndi valda Íran stórkostlegum efnahagslegum skaða, sem myndi ganga gegn öllum hugmyndum um mögulega frjálst og velmegandi samfélag í landinu. Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Orkumál Bensín og olía