Húsið hannað til að gefa eftir í sprengingu

Sá hluti húsnæðis Fóðurblöndunnar að Korngörðum í Reykjavík sem stórt gat myndaðist á í sprengingu í morgun er hannaður til þess að gefa eftir í sprengingu. Tveir þeirra sem slösuðust voru í þeim hluta byggingarinnar. Annar þeirra er alvarlega slasaður. Sá þriðji var fyrir utan húsið þegar viðbragðsaðila bar að garði og gekk sjálfur inn í sjúkrabíl.
Þetta segir Brynjar Friðriksson, sviðsstjóri aðgerðasviðs Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, í samtali við fréttastofu á vettvangi. Tilkynning barst laust upp úr klukkan 07 í morgun um öfluga sprengingu í Korngörðum.
Brynjar segir að allt tiltækt lið slökkviliðs hafi verið sent á vettvang og allir dælubílar, þrátt fyrir að enginn eldur hafi verið í húsinu.
„Af því að við náttúrulega vitum ekkert í upphafi hvað er í gangi. Við fáum bara tilkynningu um sprengingu og sendum þá sem við getum til að reyna að mæta því.“
Fyrir hendingu hafi tvær vaktir einmitt verið að mætast þegar útkallið barst og því hafi allt að þrjátíu manns frá slökkviliðinu farið á vettvang.
Vettvangurinn sé nú óbreyttur frá því hvernig hann var þegar viðbragðsaðila bar að. Stórt gat hafi verið á einni hlið hússins og þil sem sprakk út hafi legið á lægra þaki hússins fyrir neðan gatið. Myndir frá vettvangi má sjá í spilaranum hér að neðan:
Gatið virðist gefa nokkuð skakka mynd af krafti sprengingarinnar.
„Þetta er sem sagt bygging með tveimur sílóum og þessi partur af byggingunni er byggður þannig að hann á að gefa eftir ef það verður sprenging,“ segir Brynjar.
Vinna við að tryggja vettvanginn sé nú í fullum gangi, meðal annars við að fergja þilið sem sprakk út úr hlið hússins til þess að koma í veg fyrir foktjón. Vettvangurinn verði svo afhentur lögreglu til rannsóknar og í kjölfarið tryggingafélagi og eiganda hússins.