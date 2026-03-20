Fermingarbörn virðast helst langa í raftæki og peninga Elko 20. mars 2026 08:59 Samkvæmt fermingarkönnun Elko vilja 28,7 prósent peningagjöf, 27,6 prósent raftæki og 23 prósent vilja utanlandsferð. Þegar líður að fermingum er árviss viðburður að ELKO geri könnun meðal viðskiptavina og á vef sínum þar sem spurt er út margar hliðar fermingarhaldsins og hvaða gjafir standi hjarta fólki næst. Nýbirtar niðurstöður síðustu könnunar byggja á svörum tæplega tvö þúsund þátttakenda og varpa ljósi á minnisstæðustu gjafirnar, fermingahefðir og hvað má búast við að tróni efst á óskalistum fermingarbarna í ár. „Hjá ELKO leggjum við mikið upp úr að bjóða úrval fermingargjafa í öllum verðflokkum, hvort sem það eru heyrnartól, símar, fartölvur, snyrtivörur, leikjatölvur eða hreinlega gjafakort sem renna aldrei út,“ segir Arinbjörn Hauksson, forstöðumaður markaðssviðs ELKO. „Þá hefur ELKO virkjað skilarétt á fermingargjöfum þannig að vörum með skilamiða er hægt skila og skipta allt til loka júní. Það á ekki að vera neitt nema ánægja að kaupa eða fá gjöf úr ELKO og því mikilvægt að það sé hægt að skila þeim eða skipta,“ bætir hann við. Arinbjörn Hauksson, forstöðumaður markaðssviðs ELKO segir ýmislegt forvitnilegt koma í ljós í fermingarkönnuninni. Allir boðnir og búnir að hjálpa til við valið á réttu gjöfinni Sé fólk í vandræðum með hugmyndir segir Arinbjörn upplagt að renna yfir niðurstöður fermingarkönnunarinnar, en svo sé líka á lendingarsíðunni elko.is/fermingar að finna úrval gjafahugmynda tengd mismunandi áhugasviðum og verðflokkum. „En svo bendum við fólki líka á leitarvélina á vefnum, starfsfólk sem alltaf er boðið og búið að aðstoða, og svo stafrænan ráðgjafa ELKO, sem á netinu getur gefið skráðum notendum ýmis ráð þegar kemur að fermingargjöfum eða vali á vörum.“ Stafræni ráðgjafinn er nýbreytni hjá ELKO og fólk mjög stolt af þróun hans hjá ELKO að sögn Arinbjarnar. „Þarna tökum við gervigreindartæknina á næsta stig og lengra en þekkist hjá hefðbundnum spjallmennum, því ráðgjafinn okkar getur svarað flóknum fyrirspurnum sem byggja á þörfum hvers og eins og hvetjum við því fólk til að prófa stafræna ráðgjafann okkar.“ Í fermingarkönnuninni kemur ýmislegt forvitnilegt í ljós. Þannig benda niðurstöður hennar til að þrír af hverjum fjórum (eða 76,4 prósent) fái boð í fermingarveislu í ár og að slíkar veislur fari í langflestum tilvikum fram í veislusölum, eða í 76,9 prósentum tilvika. Flestir bjóða á Facebook „Eins og mál hafa þróast eru bara um 16 prósent sem halda veisluna heima. Svo er áhugavert að sjá hvað Facebook er vel nýtt til að bjóða gestum, en 73,3 segjast gera það,“ segir Arinbjörn. Og þó að tæpur fjórðungur (23,4 prósent) notist enn við prentuð boðskort styðjist fólk gjarnan líka við boð á samfélagsmiðlinum. Könnunin leiðir líka í ljós að 92,4 prósent svarenda fermdust í kirkju en bara 4,8 prósent hafa ekki fermst, hvorki í kirkju né borgaralega. Arinbjörn segir að í spurningunni um minnisstæðustu gjafirnar hafi komið í ljós að raftæki tróni þar á á toppnum, en svo komi peningar í öðru sæti. „Þar á eftir koma gjafir sem tengjast upplifunum, áhugamálum, skarti eða heimilinu. Svo var áhugavert að sjá raftæki og peninga skipta um sæti í spurningunni um hvað fólk vildi helst fá að gjöf ef það væri að fermast í dag. Þá vilja 28,7 prósent peningagjöf og 27,6 prósent raftæki. Svo eru 23 prósent sem myndu vilja utanlandsferð.“ Þegar rýnt er nánar í vinsælasta flokkinn, raftæki, segir Arinbjörn það vera snjallsíma, fartölvur, leikjatölvur og snjallúr sem myndu rata á óskalista svarenda könnunarinnar. Hvað á að gefa mikið? Fermingarkönnun ELKO getur líka orðið að liði þegar fólk veltir fyrir sér hversu háa upphæð eigi að miða við til gjafa, því hægt er miða við algengustu svörin. „Ef barnið er ekki náinn ættingi þá miða nærri þrír fimmtu við að gefa tíu þúsund krónur,“ segir Arinbjörn og telur þar komna upphæð sem óhætt ætti að vera að miða við. „Þetta er ákveðinn millivegur því 17,7 prósent miða við fimmtán þúsund og um 16,5 prósent fimm þúsund.“ Upphæðin hækkar þó heldur þegar sömu spurningu er snúið að foreldrum fermingarbarna, því um 30 prósent segjast miða við um hundrað þúsund krónur. „En auðvitað miðar fólk þetta við eigin aðstæður og fjárhag. Það er líka athyglisvert í könnuninni að rúmum 60 prósentum finnst of miklum fjármunum varið í fermingargjafir í dag.“ Heitir brauðréttir hitta í mark Svo getur könnunin verið eitthvað að styðjast við í undirbúningi veislunnar þegar huga þarf að því hvað bera skuli á borð. „Oft hafa fermingarbörnin sjálf með sterka skoðun á þessu, en meira en helmingurinn í könnuninni okkar sögðu heita brauðrétti í uppáhaldi hjá sér í fermingarveislum. Annars var dálítil breidd í þessu, þrír fjórðu vildu pinnamat og snittur, rúmur fjórðungur nefndi kaldar brauðtertur og tæpur fjórðungur, eða um 23 prósent, valdi marengsköku, kransaköku og veislumat í formi kjötmetis og sósu.“ Arinbjörn slær þó þann varnagla að fólk hafi ekki haft fullkomlega frjálst val við svar þessarar spurningar því gefinn hafi verið kostur á þremur valmöguleikum á fyrir fram ákveðnum lista. Gamlar hefðir og nýjar Könnunin ber annars með sér að margar hefðir tengdar fermingarveislum haldi sér vel, en til marks um það er áhersla á gjafir, veitingar og mikilvægi dagsins í lífi fermingarbarnanna. „En innan þess ramma getur verið heilmikil breidd," áréttar Arinbjörn. „Rétt rúmur þriðjungur telur sérmerkt fermingarkerti nauðsynlegt í veislunni og tæpur fjórðungur vill hafa sína kransaköku um leið og heitir brauðréttir standa fyrir sínu." En svo segir hann líka gaman að sjá nýjar hefðir mótast. „Núna segjast tuttugu prósent, fimmtungur þátttakenda, hafa tekið þátt í rafrænni spurningakeppni sem tengist fermingarbarninu í síðustu fermingu þau sóttu. Gaman verður að fylgjast með hvernig þetta þróast á komandi árum, eða hvort nýjar hefðir dúkka upp." 