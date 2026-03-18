Lauf­ey sigursælust og Todmobile heiðruð

Magnús Jochum Pálsson og Freyja Þórisdóttir skrifa
Laufey Lín er búin að eiga heljarinnar viku.
Laufey Lín er búin að eiga heljarinnar viku.

Íslensku tónlistarverðlaunin voru afhent í kvöld í Hörpu við hátíðlega athöfn. Fjöldi tónlistarmanna steig á svið og var veislustjórn í höndum Friðriks Ómars. Laufey Lín var hlutskörpust með fern verðlaun, Sara Mjöll Magnúsdóttir var valin bjartasta vonin og hljómsveitinni Todmobile voru veitt heiðursverðlaun.

Veitt voru verðlaun í níu yfirflokkum: flytjandi ársins, söngur ársins, lög og tónverk ársins, plötu ársins, tónlistarmyndband ársins, tónlistarviðburð ársins, upptökustjórn ársins, texta ársins og tónlistargrafík ársins. Í fyrstu fjórum flokkunum voru sömuleiðis veitt verðlaun í ýmsum undirflokkum.

Íslensku tónlistarverðlaunin eru uppskeruhátíð íslenska tónlistargeirans þar sem íslenskt tónlistarfólk er verðlaunað fyrir það sem stóð upp úr á árinu 2025.

Laufey Lín Jónsdóttir hlaut flest verðlaun, eða fern talsins, sem flytjandi ársins í flokki popp, rokk, hipphopp og raftónlistar, fyrir söng ársins í sama flokki og fyrir bestu plötu í flokki popptónlistar með A Matter of Time. Hún var jafnframt valin vinsælust af kjósendum.

Rapparinn Birnir hlaut tvenn verðlaun, fyrir hipphoppplötu ársins með Dyrunum og fyrir tónlistarviðburð ársins með stórtónleikum í Laugardalshöll. Lagið „Eitt af blómunum“ hlaut tvenn verðlaun, fyrir texta ársins og sem tónverk ársins í poppflokki en það er lag þeirra Benna Hemm Hemm og Páls Óskars.

Bergþór Másson, Birnir Sigurðsson og Marteinn Hjartarson sáttir með sigurinn.Ístón

Sigurgeir Agnarsson kenndi henni Laufey Lín okkar allra á Selló þegar hún var yngri en hann fór upp á svið fyrir hennar hönd og tók við verðlaunum í flokknum vinsælasta tónlist ársins.

Bjartasta vonin og heiðursverðlaun

Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, veitti Söru Mjöll Magnúsdóttur, píanóleikara og hljómsveitarstjóra sem er í framhaldsnámi í New York, verðlaun sem bjartasta vonin í ár. 

Í ræðu sinni sagði Halla að Sara Mjöll stæði á vendipunkti í sinni listrænu vegferð, hefði stigið fram 2025 sem hljómsveitarstjóri með útgáfu fyrstu plötu sinnar, A Place to Bloom, og fylgt henni eftir með útgáfutónleikum á Jazzhátíð Reykjavíkur. 

„Hún flutti eigið efni með Stórsveit Reykjavíkur, kom fram með sínum eigin hljómsveitum, var og er jafnframt eftirsóttur meðleikari í fjölbreyttum verkefnum, bæði sem Hammond-orgelleikari og píanóleikari,“ sagði í ræðu Höllu.

Bjartasta von landsins, Sara Mjöll Magnúsdóttir, var klöppuð upp á svið eftir að Halla Tómasdóttir, Forseti Íslands, tilkynnti sigurinn.Ístón

Þá afhenti Bragi Valdimar Skúlason, varaformaður STEFS og formaður FTT, heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna til hljómsveitarinnar Todmobile sem var stofnuð 1988 af þeim Þorvaldi Bjarna Þorvaldssyni, Andreu Gylfadóttur og Eyþóri Arnalds og hefur starfað með reglulegum hléum og mannabreytingum síðan.

„Segja má að Todmobile hverfist um þrjá einstaklinga sem höfðu hvert í sínu horni kvatt sér hljóðs og vakið athygli fyrir tónlistarsköpun sína í mismunandi myndum. Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson í hljómsveitinni Pax Vobis, Eyþór Arnalds sem meðlimur í Tappa Tíkarrassi og loks Andrea Gylfadóttir sem hafði slegið í gegn með hljómsveitinni Grafík og lokið prófi með bravúr sem óperusöngkona frá Söngskólanum í Reykjavík,“ sagði í ræðu Braga Valdimars.

Todmobile hafa alltaf verið glæsileg á sviði.tix.is

„Auðvitað er Todmobile ekki eingöngu þau þrjú en sveitin hefur ávallt skartað hæfileikaríkum hljóðfæraleikurum. Í dag skipa Todmobile þau Andrea, Þorvaldur Bjarni, Eyþór Arnalds, Eiður Arnarsson, Kjartan Valdemarsson og Ólafur Hólm Einarsson sem öll hafa verið í sveitinni áratugum saman. Eyþór Ingi Gunnlaugsson starfaði með sveitinni í mörg ár þegar nafni hans Eyþór Arnalds hafði tekið sé hlé frá sveitinni, Vilhjálmur Goði söng til skamms tíma en fyrir nokkru sneri Eyþór Arnalds til baka,“ sagði hann jafnframt.

Á þessu tímabili hefði Todmobile gefið út fjölmargar plötur, hlotið fjölmörg verðlaun og haldið úti öflugu tónleikahaldi.

Hér að neðan má sjá listann yfir sigurvegara og tilnefningar:

Flytjendur ársins 

Popp, rokk, hipphopp og raftónlist

  • Laufey
  • Páll Óskar og Benni Hemm Hemm
  • Birnir
  • Mugison
  • Inspector Spacetime

Sígild og samtímatónlist

  • Björg Brjánsdóttir
  • Óður
  • Víkingur Heiðar Ólafsson
  • Cantoque Ensemble
  • KIMI ensemble

Djasstónlist

  • Ásgeir Ásgeirsson
  • Björgvin Ragnar Hjálmarsson
  • Mánudjass kvintett
  • Tómas Jónsson
  • Birgir Steinn Theodórsson

Önnur tónlist

  • Markéta Irglová
  • RAKEL
  • Björk Guðmundsdóttir
  • Néfur
  • Árný Margrét

Söngur ársins 

Djasstónlist

  • Silva Þórðardóttir
  • Rósa Guðrún Sveinsdóttir
  • Rebekka Blöndal
  • Björg Blöndal
  • Stína Ágústsdóttir

Sígild og samtímatónlist

  • Bryndís Guðjónsdóttir
  • Jóhann Kristinsson
  • Hanna Dóra Sturludóttir
  • Álfheiður Erla Guðmundsdóttir
  • Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir

Popp, rokk, hipphopp og raftónlist

  • Laufey
  • Steingrímur Teague
  • Una Torfadóttir
  • Páll Óskar Hjálmtýsson
  • Salka Sól Eyfeld

Lög og tónverk ársins 

Djasstónlist

  • Hægur dans – Ingi Bjarni
  • Heima – Sara Magnúsdóttir
  • Gúmbó nr. 5 – Tómas Jónsson
  • Watachico – Watachico
  • Hver stund með þér – Einar Scheving

Sígild og samtímatónlist

  • Bergmál úr garðinum – Haukur Tómasson
  • Eyland – Veronique Vaka
  • Fiðlukonsert – Þórður Magnússon
  • Before we fall, cello concerto – Anna Þorvaldsdóttir
  • Rangifonia: Earthsong – Ingibjörg Ýr Skarphéðinsdóttir

Önnur tónlist

  • Always – RAKEL
  • A Dawning – Ólafur Arnalds og Talos
  • Hulin hönd – Ari Árelíus
  • Day Old Thoughts – Árný Margrét
  • Words That Move – Sævar Jóhannsson

Popptónlist

  • Lover Girl – Laufey
  • Eitt af blómunum – Páll Óskar og Benni Hemm Hemm
  • Bekkjarmót og jarðarfarir – Friðrik Dór og Moses Hightower
  • Bleikur Range Rover – Aron Kristinn og Birnir
  • Miklu betri einn – ELVAR

Rokktónlist

  • Loftið – Spacestation
  • Gera sitt besta – HASAR
  • Ugh – GRÓA
  • Riot – The Vintage Caravan
  • Ordinary Creature – Of Monsters and Men

Hipphopp

  • Ljósin kvikna - Alaska1867, Aron Can og Þormóður Eiríksson
  • Sumarið - Úlfur Úlfur
  • Súperman - Saint Pete
  • LXS - Birnir
  • 10 ÞÚSUND - Emmsjé Gauti og Króli

Raftónlist

  • REYKJAVÍKURKVÖLD – gugusar
  • eh plan? – digital ísland
  • In The Sound of Breathing – SAGES (Ólafur Arnalds & Loreen)
  • Party at My House – Inspector Spacetime
  • Partýið er þú og ég – GusGus

Plötur ársins 

Kvikmynda- og leikhústónlist

  • Reykjavík Fusion – Veigar Margeirsson
  • Svepparíkið – Sin Fang
  • Where is Jón? – Úlfur Eldjárn
  • Stormur – Una Torfa, Þjóðleikhúsið og Stormur - Leikhópur
  • Little Disasters – Ragnar Ólafsson

Önnur tónlist

  • Quiet Presence – Sævar Jóhannsson
  • a place to be – RAKEL
  • A Dawning – Ólafur Arnalds og Talos
  • Best á flest - Sounds of America – Magnús Trygvason Eliassen og Tómas Jónsson
  • Khemeia – Khemeia

Djasstónlist

  • Hope – Ingi Bjarni
  • Crossing borders – Ásgeir Ásgeirsson
  • Go Round Merry – Sunna Gunnlaugs
  • Gúmbó nr. 5 – Tómas Jónsson
  • 210 – Ómar Guðjónsson

Popptónlist

  • A Matter of Time – Laufey
  • Alveg – Páll Óskar og Benni Hemm Hemm
  • Borgartún – Snorri Helgason
  • Bríet - Act I – Bríet
  • RÍFAST – KUSK og ÓVITI

Rokktónlist

  • Reykjavík Syndrome – Spacestation
  • All is Love and Pain in the Mouse Parade – Of Monsters and Men
  • Drop P – GRÓA
  • Portals – The Vintage Caravan
  • Painted Blue – Pétur Ben

Hipphopp

  • STÉTTIN – Emmsé Gauti
  • Dyrnar – Birnir
  • Brat – Daniil
  • 222 – Alaska1867 og Whyrun
  • Joey 3 – Joey Christ

Raftónlist

  • Vatn og raf – Árni Grétar Jóhannesson og Jóhannes Pálmason
  • History of Silence – múm
  • QUACK – gugusar
  • Í henglum alheimsins – LaFontaine
  • fyi – knackered

Sígild og samtímatónlist

  • Where to From – Hildur Guðnadóttir
  • NÁND – Sigurgeir Agnarsson
  • UBIQUE – Anna Þorvaldsdóttir
  • XV – Eyþór Ingi Jónsson
  • Opus 109: Beethoven, Bach, Schubert – Víkingur Heiðar Ólafsson

Tónlistarviðburður ársins

  • Vor í Vaglaskógi – KALEO og fl.
  • Mánudjass – Mánudjass kvintett
  • Útgáfutónleikar Borgartúns í Austurbæjarbíói – Snorri Helgason
  • Stórtónleikar Birnis í Laugardalshöll – Birnir
  • Óperan „Dido og Aeneas“ á 50 ára afmæli Sumartónleikana í Skálholti – Sumartónleikar í Skálholti

Tónlistarmyndband ársins

  • You Stopped Asking This Question - Sævar Jóhannsson – Vikram Pradhan
  • STÆLAR - GKR – Magnus Andersen og GKR
  • Það sem jólin snúast um - GDRN, KK og Magnús Jóhann – Kristný Eiríksdóttir
  • LXS - Birnir – Erlendur Sveinsson
  • Beethoven: Piano Sonata No. 30, Op. 109: III. Andante molto cantabile - Víkingur Heiðar Ólafsson – Erlendur Sveinsson

Upptökustjórn ársins

  • 210 - Ómar Guðjónsson – Ásgeir Aðalsteinsson og Ómar Guðjónsson
  • Alveg - Páll Óskar og Benni Hemm Hemm – Benni Hemm Hemm, Páll Óskar, Albert Finnbogason og Haffi Tempó
  • Where to From - Hildur Guðnadóttir – Hildur Guðnadóttir
  • XV - Eyþór Ingi Jónsson – Håkan Ekman og Anders Hannus
  • Opus 109: Beethoven, Bach, Schubert - Víkingur Heiðar Ólafsson – Christopher Tarnow og Christian Badzura

Texti ársins

  • Nameless Children – Markéta Irglová
  • Sumarið – Arnar Freyr Frostason og Helgi Sæmundur Guðmundsson
  • Eitt af blómunum – Páll Óskar og Benni Hemm Hemm
  • Svanavatn – Jón Hallur Stefánsson
  • La bohème – Sólveig Sigurðardóttir og Þórhallur Auður Helgason

Tónlistargrafík ársins

  • Best á flest – Sounds of America – Magnús Trygvason Eliassen og Tómas Jónsson - Davíð Arnar Baldursson og Ragnar Þórhallsson
  • Magical Thinking - Farao – Gréta Þorkelsdóttir
  • Deep Cuts - Cell7 – Eysteinn Þórðarsson
  • RÍFAST - KUSK & Óviti – Viktor Weisshappel fyrir STRIK STUDIO
  • Cornucopia Live - Björk Guðmundsdóttir – m/m paris
