Laufey sigursælust og Todmobile heiðruð Magnús Jochum Pálsson og Freyja Þórisdóttir skrifa 18. mars 2026 21:20 Laufey Lín er búin að eiga heljarinnar viku. Vísir/Viktor Freyr Íslensku tónlistarverðlaunin voru afhent í kvöld í Hörpu við hátíðlega athöfn. Fjöldi tónlistarmanna steig á svið og var veislustjórn í höndum Friðriks Ómars. Laufey Lín var hlutskörpust með fern verðlaun, Sara Mjöll Magnúsdóttir var valin bjartasta vonin og hljómsveitinni Todmobile voru veitt heiðursverðlaun. Veitt voru verðlaun í níu yfirflokkum: flytjandi ársins, söngur ársins, lög og tónverk ársins, plötu ársins, tónlistarmyndband ársins, tónlistarviðburð ársins, upptökustjórn ársins, texta ársins og tónlistargrafík ársins. Í fyrstu fjórum flokkunum voru sömuleiðis veitt verðlaun í ýmsum undirflokkum. Íslensku tónlistarverðlaunin eru uppskeruhátíð íslenska tónlistargeirans þar sem íslenskt tónlistarfólk er verðlaunað fyrir það sem stóð upp úr á árinu 2025.Ístón Laufey Lín Jónsdóttir hlaut flest verðlaun, eða fern talsins, sem flytjandi ársins í flokki popp, rokk, hipphopp og raftónlistar, fyrir söng ársins í sama flokki og fyrir bestu plötu í flokki popptónlistar með A Matter of Time. Hún var jafnframt valin vinsælust af kjósendum. Rapparinn Birnir hlaut tvenn verðlaun, fyrir hipphoppplötu ársins með Dyrunum og fyrir tónlistarviðburð ársins með stórtónleikum í Laugardalshöll. Lagið „Eitt af blómunum“ hlaut tvenn verðlaun, fyrir texta ársins og sem tónverk ársins í poppflokki en það er lag þeirra Benna Hemm Hemm og Páls Óskars. Bergþór Másson, Birnir Sigurðsson og Marteinn Hjartarson sáttir með sigurinn.Ístón Sigurgeir Agnarsson kenndi henni Laufey Lín okkar allra á Selló þegar hún var yngri en hann fór upp á svið fyrir hennar hönd og tók við verðlaunum í flokknum vinsælasta tónlist ársins. Bjartasta vonin og heiðursverðlaun Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, veitti Söru Mjöll Magnúsdóttur, píanóleikara og hljómsveitarstjóra sem er í framhaldsnámi í New York, verðlaun sem bjartasta vonin í ár. Í ræðu sinni sagði Halla að Sara Mjöll stæði á vendipunkti í sinni listrænu vegferð, hefði stigið fram 2025 sem hljómsveitarstjóri með útgáfu fyrstu plötu sinnar, A Place to Bloom, og fylgt henni eftir með útgáfutónleikum á Jazzhátíð Reykjavíkur. „Hún flutti eigið efni með Stórsveit Reykjavíkur, kom fram með sínum eigin hljómsveitum, var og er jafnframt eftirsóttur meðleikari í fjölbreyttum verkefnum, bæði sem Hammond-orgelleikari og píanóleikari,“ sagði í ræðu Höllu. Bjartasta von landsins, Sara Mjöll Magnúsdóttir, var klöppuð upp á svið eftir að Halla Tómasdóttir, Forseti Íslands, tilkynnti sigurinn.Ístón Þá afhenti Bragi Valdimar Skúlason, varaformaður STEFS og formaður FTT, heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna til hljómsveitarinnar Todmobile sem var stofnuð 1988 af þeim Þorvaldi Bjarna Þorvaldssyni, Andreu Gylfadóttur og Eyþóri Arnalds og hefur starfað með reglulegum hléum og mannabreytingum síðan. „Segja má að Todmobile hverfist um þrjá einstaklinga sem höfðu hvert í sínu horni kvatt sér hljóðs og vakið athygli fyrir tónlistarsköpun sína í mismunandi myndum. Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson í hljómsveitinni Pax Vobis, Eyþór Arnalds sem meðlimur í Tappa Tíkarrassi og loks Andrea Gylfadóttir sem hafði slegið í gegn með hljómsveitinni Grafík og lokið prófi með bravúr sem óperusöngkona frá Söngskólanum í Reykjavík,“ sagði í ræðu Braga Valdimars. Todmobile hafa alltaf verið glæsileg á sviði.tix.is „Auðvitað er Todmobile ekki eingöngu þau þrjú en sveitin hefur ávallt skartað hæfileikaríkum hljóðfæraleikurum. Í dag skipa Todmobile þau Andrea, Þorvaldur Bjarni, Eyþór Arnalds, Eiður Arnarsson, Kjartan Valdemarsson og Ólafur Hólm Einarsson sem öll hafa verið í sveitinni áratugum saman. Eyþór Ingi Gunnlaugsson starfaði með sveitinni í mörg ár þegar nafni hans Eyþór Arnalds hafði tekið sé hlé frá sveitinni, Vilhjálmur Goði söng til skamms tíma en fyrir nokkru sneri Eyþór Arnalds til baka,“ sagði hann jafnframt. Á þessu tímabili hefði Todmobile gefið út fjölmargar plötur, hlotið fjölmörg verðlaun og haldið úti öflugu tónleikahaldi. Hér að neðan má sjá listann yfir sigurvegara og tilnefningar: Flytjendur ársins Popp, rokk, hipphopp og raftónlist Laufey Páll Óskar og Benni Hemm Hemm Birnir Mugison Inspector Spacetime Sígild og samtímatónlist Björg Brjánsdóttir Óður Víkingur Heiðar Ólafsson Cantoque Ensemble KIMI ensemble Djasstónlist Ásgeir Ásgeirsson Björgvin Ragnar Hjálmarsson Mánudjass kvintett Tómas Jónsson Birgir Steinn Theodórsson Önnur tónlist Markéta Irglová RAKEL Björk Guðmundsdóttir Néfur Árný Margrét Söngur ársins Djasstónlist Silva Þórðardóttir Rósa Guðrún Sveinsdóttir Rebekka Blöndal Björg Blöndal Stína Ágústsdóttir Sígild og samtímatónlist Bryndís Guðjónsdóttir Jóhann Kristinsson Hanna Dóra Sturludóttir Álfheiður Erla Guðmundsdóttir Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir Popp, rokk, hipphopp og raftónlist Laufey Steingrímur Teague Una Torfadóttir Páll Óskar Hjálmtýsson Salka Sól Eyfeld Lög og tónverk ársins Djasstónlist Hægur dans – Ingi Bjarni Heima – Sara Magnúsdóttir Gúmbó nr. 5 – Tómas Jónsson Watachico – Watachico Hver stund með þér – Einar Scheving Sígild og samtímatónlist Bergmál úr garðinum – Haukur Tómasson Eyland – Veronique Vaka Fiðlukonsert – Þórður Magnússon Before we fall, cello concerto – Anna Þorvaldsdóttir Rangifonia: Earthsong – Ingibjörg Ýr Skarphéðinsdóttir Önnur tónlist Always – RAKEL A Dawning – Ólafur Arnalds og Talos Hulin hönd – Ari Árelíus Day Old Thoughts – Árný Margrét Words That Move – Sævar Jóhannsson Popptónlist Lover Girl – Laufey Eitt af blómunum – Páll Óskar og Benni Hemm Hemm Bekkjarmót og jarðarfarir – Friðrik Dór og Moses Hightower Bleikur Range Rover – Aron Kristinn og Birnir Miklu betri einn – ELVAR Rokktónlist Loftið – Spacestation Gera sitt besta – HASAR Ugh – GRÓA Riot – The Vintage Caravan Ordinary Creature – Of Monsters and Men Hipphopp Ljósin kvikna - Alaska1867, Aron Can og Þormóður Eiríksson Sumarið - Úlfur Úlfur Súperman - Saint Pete LXS - Birnir 10 ÞÚSUND - Emmsjé Gauti og Króli Raftónlist REYKJAVÍKURKVÖLD – gugusar eh plan? – digital ísland In The Sound of Breathing – SAGES (Ólafur Arnalds & Loreen) Party at My House – Inspector Spacetime Partýið er þú og ég – GusGus Plötur ársins Kvikmynda- og leikhústónlist Reykjavík Fusion – Veigar Margeirsson Svepparíkið – Sin Fang Where is Jón? – Úlfur Eldjárn Stormur – Una Torfa, Þjóðleikhúsið og Stormur - Leikhópur Little Disasters – Ragnar Ólafsson Önnur tónlist Quiet Presence – Sævar Jóhannsson a place to be – RAKEL A Dawning – Ólafur Arnalds og Talos Best á flest - Sounds of America – Magnús Trygvason Eliassen og Tómas Jónsson Khemeia – Khemeia Djasstónlist Hope – Ingi Bjarni Crossing borders – Ásgeir Ásgeirsson Go Round Merry – Sunna Gunnlaugs Gúmbó nr. 5 – Tómas Jónsson 210 – Ómar Guðjónsson Popptónlist A Matter of Time – Laufey Alveg – Páll Óskar og Benni Hemm Hemm Borgartún – Snorri Helgason Bríet - Act I – Bríet RÍFAST – KUSK og ÓVITI Rokktónlist Reykjavík Syndrome – Spacestation All is Love and Pain in the Mouse Parade – Of Monsters and Men Drop P – GRÓA Portals – The Vintage Caravan Painted Blue – Pétur Ben Hipphopp STÉTTIN – Emmsé Gauti Dyrnar – Birnir Brat – Daniil 222 – Alaska1867 og Whyrun Joey 3 – Joey Christ Raftónlist Vatn og raf – Árni Grétar Jóhannesson og Jóhannes Pálmason History of Silence – múm QUACK – gugusar Í henglum alheimsins – LaFontaine fyi – knackered Sígild og samtímatónlist Where to From – Hildur Guðnadóttir NÁND – Sigurgeir Agnarsson UBIQUE – Anna Þorvaldsdóttir XV – Eyþór Ingi Jónsson Opus 109: Beethoven, Bach, Schubert – Víkingur Heiðar Ólafsson Tónlistarviðburður ársins Vor í Vaglaskógi – KALEO og fl. Mánudjass – Mánudjass kvintett Útgáfutónleikar Borgartúns í Austurbæjarbíói – Snorri Helgason Stórtónleikar Birnis í Laugardalshöll – Birnir Óperan „Dido og Aeneas“ á 50 ára afmæli Sumartónleikana í Skálholti – Sumartónleikar í Skálholti Tónlistarmyndband ársins You Stopped Asking This Question - Sævar Jóhannsson – Vikram Pradhan STÆLAR - GKR – Magnus Andersen og GKR Það sem jólin snúast um - GDRN, KK og Magnús Jóhann – Kristný Eiríksdóttir LXS - Birnir – Erlendur Sveinsson Beethoven: Piano Sonata No. 30, Op. 109: III. Andante molto cantabile - Víkingur Heiðar Ólafsson – Erlendur Sveinsson Upptökustjórn ársins 210 - Ómar Guðjónsson – Ásgeir Aðalsteinsson og Ómar Guðjónsson Alveg - Páll Óskar og Benni Hemm Hemm – Benni Hemm Hemm, Páll Óskar, Albert Finnbogason og Haffi Tempó Where to From - Hildur Guðnadóttir – Hildur Guðnadóttir XV - Eyþór Ingi Jónsson – Håkan Ekman og Anders Hannus Opus 109: Beethoven, Bach, Schubert - Víkingur Heiðar Ólafsson – Christopher Tarnow og Christian Badzura Texti ársins Nameless Children – Markéta Irglová Sumarið – Arnar Freyr Frostason og Helgi Sæmundur Guðmundsson Eitt af blómunum – Páll Óskar og Benni Hemm Hemm Svanavatn – Jón Hallur Stefánsson La bohème – Sólveig Sigurðardóttir og Þórhallur Auður Helgason Tónlistargrafík ársins Best á flest – Sounds of America – Magnús Trygvason Eliassen og Tómas Jónsson - Davíð Arnar Baldursson og Ragnar Þórhallsson Magical Thinking - Farao – Gréta Þorkelsdóttir Deep Cuts - Cell7 – Eysteinn Þórðarsson RÍFAST - KUSK & Óviti – Viktor Weisshappel fyrir STRIK STUDIO Cornucopia Live - Björk Guðmundsdóttir – m/m paris 