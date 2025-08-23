Innlent

Grunur um brot gegn fleiri börnum

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur lögreglu verið tilkynnt um grun um brot gegn öðru barni á leikskólanum Múlaborg.
Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur lögreglu verið tilkynnt um grun um brot gegn öðru barni á leikskólanum Múlaborg.

Foreldri annars barns á leikskólanum Múlaborg hefur tilkynnt grun um kynferðisbrot gegn barni sínu til lögreglu. Þetta herma heimildir fréttastofu.

Starfsmaðurinn, sem er karlmaður á þrítugsaldri, shefur verið í gæsluvarðhaldi síðan 13. ágúst grunaður um kynferðisbrot gegn öðru ungu barni og sætir gæsluvarðhaldi til miðvikudagsins 27. ágúst. Maðurinn hafði starfað á Múlaborg sem leiðbeinandi barna í tvö ár þegar hann var handtekinn.

Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hafa lögreglu borist ábendingar um meint atvik er snúa að fleiri börnum í tengslum við rannsókn málsins. 

Lögregla kveðst ekki geta staðfest hvort kærur hafi borist vegna gruns um brot gangvart fleiri börnum, en allar ábendingar sem berast embættinu eru rannsakaðar.

