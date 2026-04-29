Innlent

Leiðir á­fram unga miðflokksmenn

Kjartan Kjartansson skrifar
Anton Sveinn McKee, fyrrverandi sundmaður og varaþingmaður Miðflokksins, er áfram formaður ungliðahreyfingar flokksins eftir landsþing sem haldið var um miðjan apríl. Þetta var fyrsta landsþing hreyfingarinnar sem var stofnuð fyrir sjö árum.
Anton Sveinn McKee, varaþingmaður Miðflokksins, var endurkjörinn formaður ungliðahreyfingar hans á fyrsta landsþingi hennar fyrr í þessum mánuði. Hann segir að ályktanir ungliðanna verði kynntar síðar.

Ungir miðflokksmenn héldu sitt fyrsta landsþing á Hótel Blönduósi helgina 18.-19. apríl. Hreyfingin var stofnuð árið 2019. Á landsþinginu var félagsmönnum boðið að taka þátt í að móta stefnuna „Ísland Fyrst“ eins og það var orðað í auglýsingu þess.

Anton Sveinn staðfestir í samtali við Vísi að hann hafi verið endurkjörinn formaður á þinginu. Þá hafi einhverjir gengið inn og út úr stjórn. Ekki hefur verið greint frá stjórnarkjörinu opinberlega ennþá en stjórn var síðast kjörin á aðalfundi í september, að því er kemur fram á vefsíðu flokksins.

Stjórnmálaályktun landsþingsins hefur heldur ekki verið birt opinberlega ennþá. Anton Sveinn segir að stjórn hreyfingarinnar hafi verið falið að útfæra og klára tillögurnar.

„Þær verða bara birtar við tilefni. Þannig að það er bara allt í vinnslu,“ segir formaðurinn.

Tali ekki fyrir unga Miðflokksmenn

Einn fyrrverandi stjórnarmaður og einn núverandi stjórnarmaður Ungra Miðflokksmanna sem viðrað hafa umdeildar skoðanir opinberlega tala ekki fyrir hönd ungliðahreyfingarinnar. Þetta segir formaður Ungra Miðflokksmanna. Hann segir einstaklinga bera ábyrgð á eigin orðum, allir séu velkomnir í hreyfinguna.

Krafa um fjöldabrottvísanir fólks nemur land á Íslandi

Hugtak um fjöldabrottflutning fólks af erlendum uppruna sem var þar til nýlega bundið við ystu hægri öfgar í Evrópu er byrjað að láta á sér kræla í íslenskri stjórnmálaumræðu. Varaþingmaður Miðflokksins gerði því nýlega skóna að reka íslenskan ríkisborgara úr landi í samfélagsmiðlafærslu.

Byrjað að daðra við rasíska samsæriskenningu

Varaformaður Miðflokksins hafnar því að hugmyndir hans um áhrif fjölgunar innflytjenda á Íslandi sé rasísk samsæriskenning heldur byggi þær á „tölfræðilegum staðreyndum“. Prófessor í stjórnmálafræði segir málflutning varaformannsins augljóst dæmi um að byrjað sé að daðra við samsæriskenninguna í íslenskum stjórnmálum.

