Leiðir áfram unga miðflokksmenn Kjartan Kjartansson skrifar 29. apríl 2026 13:50 Anton Sveinn McKee, fyrrverandi sundmaður og varaþingmaður Miðflokksins, er áfram formaður ungliðahreyfingar flokksins eftir landsþing sem haldið var um miðjan apríl. Þetta var fyrsta landsþing hreyfingarinnar sem var stofnuð fyrir sjö árum. Vísir Anton Sveinn McKee, varaþingmaður Miðflokksins, var endurkjörinn formaður ungliðahreyfingar hans á fyrsta landsþingi hennar fyrr í þessum mánuði. Hann segir að ályktanir ungliðanna verði kynntar síðar. Ungir miðflokksmenn héldu sitt fyrsta landsþing á Hótel Blönduósi helgina 18.-19. apríl. Hreyfingin var stofnuð árið 2019. Á landsþinginu var félagsmönnum boðið að taka þátt í að móta stefnuna „Ísland Fyrst" eins og það var orðað í auglýsingu þess. Anton Sveinn staðfestir í samtali við Vísi að hann hafi verið endurkjörinn formaður á þinginu. Þá hafi einhverjir gengið inn og út úr stjórn. Ekki hefur verið greint frá stjórnarkjörinu opinberlega ennþá en stjórn var síðast kjörin á aðalfundi í september, að því er kemur fram á vefsíðu flokksins. Stjórnmálaályktun landsþingsins hefur heldur ekki verið birt opinberlega ennþá. Anton Sveinn segir að stjórn hreyfingarinnar hafi verið falið að útfæra og klára tillögurnar. „Þær verða bara birtar við tilefni. Þannig að það er bara allt í vinnslu," segir formaðurinn.