Verð­bólgan hjaðnar og vand­ræði í Landeyjahöfn

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum fjöllum við um nýjustu verðbólgumælingar Hagstofunnar en verðbólgan hjaðnaði nokkuð í apríl.

Hagfræðingur Íslandsbanka segir jákvæð teikn á lofti en telur litlar líkur á að mælingin leiði til þess að stýrivextir verði ekki hækkaðir í maí.

Þá fjöllum við um niðurstöðu úr vinnu barnaþinga sem samtökin Barnaheill hafa staðið fyrir víðsvegar um land síðustu vikur. 

Einnig verður rætt við innviðaráðherra um ástandið í Landeyjahöfn en ekki hefur verið hægt að dýpka höfnina undanfarið og því þarf Herjólfur að sigla áfram til Þorlákshafnar næstu daga í það minnsta.

Í sportpakkanum verður svo farið yfir stöðuna í körfuboltanum og hinn ótrúlegi markaleikur í Meistaradeildinni verður einnig gerður upp. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 29. apríl 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

