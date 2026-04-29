Halda til Sví­þjóðar í af­mælis­veislu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Halla og Björn ferðast til Svíþjóðar í dag.
Halla og Björn ferðast til Svíþjóðar í dag. Vísir/Vilhelm

Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, og Björn Skúlason, maki hennar, eru á leið til Svíþjóðar til að fagna áttræðisafmæli Karls Gústafs Svíakonungs. 

Halla og Björn halda út í dag og taka síðan þátt í hátíðarhöldunum sem eru þann 30. apríl.

Að morgni fimmtudagsins sækja forsetahjónin hátíðarmessu í Slottskyrkan og að henni lokinni heldur afmælisdagskráin áfram í konungshöllinni. Borgarráð Stokkhólms býður síðan til hádegisverðar í ráðhúsi borgarinnar. 

Afmælishátíðinni lýkur síðan í konungshöllinni með hátíðarkvöldverði. Þjóðhöfðingjar allra Norðurlandanna verða viðstaddir hátíðina auk fjölda annarra þjóðarleiðtoga og gesta.

Karl Gústaf varð konungur árið 1973 eftir andlát Gústafs sjötta, afa hans, en faðir Karls lést í flugslysi þegar Karl var ungur að aldri. Hann er sá konungur sem hefur lengst setið í því embætti þar í landi. 

Árið 1976 giftist hann Silvíu og eiga þau saman Viktoríu sem mun taka við krúnunni af föður sínum.

Þetta er í annað skipti sem Halla heldur í opinbera heimsókn til Svíþjóðar en hún fór þangað fyrst fyrir tæpu ári síðan. 

Halla Tómasdóttir Forseti Íslands Svíþjóð Kóngafólk

Mest lesið