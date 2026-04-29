Rafgeymar gátu ekki fætt dælur þegar Ormurinn langi sökk

Veður og öldulag þann 30. júní 2025 var með þeim hætti að sjósókn lítilla báta gat verið varhugaverð út af Patreksfirði, þar sem Magnús Þór Hafsteinsson drukknaði. Samkvæmt skýrslu Rannsóknarnefndar samgönguslysa má telja líklegt að rafgeymar sem ekki gátu fætt lensidælur hafi skert sjóhæfni Ormsins langa. Auk þess hafi bátnum verið siglt í gegnum Blakksnesröstina, sem geti verið smærri bátum varhugaverð, þó að sú sigling til hafnar sé styttri.
Strandveiðimaðurinn og alþingismaðurinn Magnús Þór Hafsteinsson lést þann 30. júní árið 2025, þegar Ormurinn langi AK-64, sem hann gerði út frá Patreksfirði, sökk.
Magnús Þór hafði verið við strandveiðar á Orminum langa nokkrar vikur fyrir slysið. Hann var einn um borð þegar báturinn sökk. Rannsóknarnefnd samgönguslysa skilaði skýrslu sinni vegna slyssins í dag.
Samkvæmt henni voru helstu orsakir slyssins þær að veður og öldulag voru með þeim hætti að sjósókn lítilla báta gat verið varhugaverð. Það megi telja líklegt að rafgeymar sem ekki gátu fætt lensidælur hafi skert sjóhæfni Ormsins langa, auk þess að bátnum hafi verið siglt í gegnum Blakksnesröstina, sem geti verið smærri bátum varhugaverð, þó að sú sigling til hafnar sé styttri.
Önnur atriði hafi komið fram við rannsóknina, sem ekki sé hægt að fullyrða að tengist andláti Magnúsar Þórs, en RNSA telji alvarleg og hafi haft áhrif á björgunarbúnað og sjóhæfni bátsins.
Sjósleppilokinn hafi ekki skorið gúmmíbjörgunarbátinn lausan og gúmmíbjörgunarbáturinn hafi aldrei getað flotið upp. Þá hefði gúmmíbjörgunarbáturinn aldrei getað blásið út þar sem í hausinn á loftflöskunni hafi vantað hnífinn sem rífur membruna, sem hleypir lofti úr flöskunni og blæs upp björgunarbátinn.
Bjarghringurinn hafi verið festur í stæði með einangrunarlímbandi og því hafi hann ekki flotið upp.
Ýmsar breytingar á bátnum, sem hafi haft umtalsverð neikvæð áhrif á stöðugleika hans og fríborð, hefðu verið gerðar án samþykkis Samgöngustofu og án nokkurs eftirlits. Í skipalögum sé skýrt að engar meiri háttar breytingar megi gera á skipi, svo sem aðalvélarskipti eða breytingar sem hafa áhrif á mælingu skips, sjóhæfni og stöðugleika, án þess að fyrir liggi samþykki Samgöngustofu og breytingarnar skuli gerðar undir eftirliti hennar.
Eiiganda og skipasmíðastöð ber að tilkynna slíkar breytingar til Samgöngustofu en það hafi ekki verið gert og skoðunarstofa sem framkvæmdi reglubundnar árlegar skoðanir hafi engar athugasemdir gert við þær. Það sé að mati RNSA umhugsunarvert sérstaklega í ljósi þess að sett hafi verið séríslensk ákvæði við innleiðingu Norðurlandareglnanna, sem geri ríkari kröfur til stöðugleika og fríborðs en í hinum löndunum sem eiga aðild að reglunum.
Þá segir í skýrslunni að Magnús Þór hafi verið búinn uppblásanlegu björgunarvesti. Hann hafi, samkvæmt vitnisburði, verið með meðvitund fyrstu mínúturnar hið minnsta en skipstjóra á nærstöddum báti hafi ekki tekist að ná honum um borð.
Fjarlægð niður að sjávarlínu á þeim báti hafi 1,2 metrar og reynst hafi með öllu ómögulegt fyrir einn mann að ná sjóblautum manni um borð. Dánarorsök hins látna hafi verið örmögnun.