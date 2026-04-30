Inga Sæland situr fyrir svörum um áform um skipulagsbreytingu á framhaldsskólastiginu á fundi allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis. Hægt er að fylgjast með í beinni útsendingu hér á Vísi.
Áformin voru kynnt í tíð Guðmundar Inga Kristinssonar sem mennta- og barnamálaráðherra. Til stendur að búa til nýtt stjórnsýslustig fyrir framhaldsskólana og opna fjórar til sex svæðisskrifstofur í nærumhverfi framhaldsskóla landsins.
Skrifstofurnar eiga að sjá um stjórnsýslu og þjónustu skólanna og er markmiðið að tryggja gæði náms og að allir nemendur fái jafnt aðgengi að þjónustu óháð búsetu eða stærð skóla.
Sjá nánar: Skipulagsbreytingar á framhaldsskólastigi í vændum