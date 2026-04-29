Aukinn innflutningur fíkniefna með Norrænu veldur verulegum áhyggjum. Lögreglan segir málin tengjast skipulegri glæpastarfsemi og að grípa verði inn í áður en ástandið versni. Rannsóknarlögreglumaður óttast að Ísland stefni í sömu átt og Svíþjóð.
Við verðum í beinni frá Seyðisfirði þar sem við ræðum við yfirhafnarstjóra um samstarf við lögregluna og hvað það þýðir fyrir íbúa svæðisins að skipið sé farið að sigla á ný til bæjarins.
Íslandshótel hafa tryggt sér rekstur hótelanna við Suðurlandsbraut og Nauthólsveg til næstu sautján ára. Við yfirtökuna 1. september verða um 300 starfsmenn hótelanna tveggja endurráðnir og ráðist í þriggja milljarða endurbætur á hótelunum sem hafa sett mark sitt á Reykjavík í áratugi.
Við sjáum brot úr Pallborðinu á Vísi þar sem oddvitaefni flokkanna í Hafnarfirði tókust á um helstu deilumál fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí.
Gervigreindin hefur gert vart við sig í umræðunni fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar og oft erfitt að greina hvenær frambjóðendur nota mállíkön og hvenær ekki. Einn oddviti Sjálfstæðisflokksins þvertekur fyrir það á meðan annar sér ekki eftir staðreyndavillum úr smiðju gervigreindarinnar.
Svæðið sem áformað hefur verið undir flugvöll í Hvassahrauni flokkast í nýrri skýrslu Veðurstofunnar undir mesta áhættusvæði hraunflæðis á Reykjanesskaga. Jafnframt fellur það innan svæða með líkur á gosopnun.
Þverpólitísk samstaða hefur náðst á Alþingi um að breyta umferðarlögum þannig að eldri borgarar þurfi mun sjaldnar að endurnýja ökuskírteini sín. Formaður Landssambands eldri borgara segir þetta fagnaðarefni.
Starlink-búnaði hefur nú verið komið fyrir í skólabíl á Patreksfirði af öryggisástæðum. Hvorki foreldrum né sveitarstjórn þótti forsvaranlegt að daglega væri ekið með börn langa vegarkafla án netsambands.
Tindastóll er með bakið upp við vegg fyrir leik þrjú við Stjörnuna í undanúrslitum Bónus deildar kvenna. Troðfullt hús Sauðkrækinga mun styðja liðið til sigurs í Síkinu í kvöld og við verðum að sjálfsögðu í beinni þaðan.