Fjórir sitja nú í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á umfangsmiklu fíkniefnamáli sem snýr að innflutningi á rúmlega fjórtán lítrum af amfetamínbasa, að sögn lögreglu. Áður kom fram að þrír þeirra hafi verið handteknir í viðamiklum aðgerðum um miðjan apríl í tengslum við meintan innflutning með Dettifossi, gámaflutningaskipi Eimskips.
Sá fjórði var handtekinn í síðustu viku. Fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu að gæsluvarðhald yfir þeim síðastnefnda hafi verið framlengt til 5. maí á grundvelli rannsóknarhagsmuna og hið sama gildi um einn af hinum þremur.
Hinum tveimur hafi sömuleiðis verið gert að sæta áframhaldandi gæsluvarðhaldi en nú á grundvelli almannahagsmuna til 25. maí. Fjórmenningarnir eru sagðir vera íslenskir og á þrítugs-, fertugs- og sextugsaldri.
Fram hefur komið að tveir mannanna séu starfsmenn Eimskips og ekki áður komið við sögu lögreglu. Alls voru sex handteknir í aðgerðum lögreglu og Tollgæslu um miðjan mánuðinn en þrír síðar látnir lausir. Lögregla lagði hald á amfetamínbasann um borð í gámaflutningaskipi Eimskips í aðgerðum 13. apríl.
Amfetamínbasi er yfirleitt notaður til að framleiða amfetamín en ekki er hægt að áætla nákvæmlega hversu miklu magni fjórtán lítrar myndu skila án þess að vita styrkleika efnisins. Í Saltdreifaramálinu taldi lögregla að 40 lítrar af amfetamínbasa gætu skilað 170 kílóum til dreifingar. Talið er að haldlagning af þessari stærðargráðu muni hafa töluverð áhrif á fíkniefnamarkaðinn.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Gæsluvarðhald yfir þremur sakborningum í rannsókn lögreglu á innflutningi á fjórtán lítrum af amfetamínbasa með Dettifossi, gámaflutningaskipi Eimskips, hefur verið framlengt. Einn þeirra sætir varðhaldi í tvær vikur til viðbótar en hinir tveir, sem eru starfsmenn Eimskips, í eina viku hvor.
Stórfellt smyglmál um borð í Dettifossi er talið geta haft veruleg áhrif á fíkniefnamarkaðinn hér á landi, að sögn lögreglu. Lagt var hald á rúmlega 14 lítra af amfetamínbasa og þrír sitja í gæsluvarðhaldi vegna málsins, þar á meðal tveir starfsmenn Eimskips sem hafa ekki áður komið við sögu lögreglu.