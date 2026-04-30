Bandalag háskólamanna (BHM) stendur í dag fyrir morgunverðafundi undir yfirskriftinni Markmiðadrifið hagkerfi. Þar stendur til að ræða hvernig menntun, framleiðni og verðmætsköpun tengjast í íslensku hagkerfi.
Á vef BHM segir að markmiðið með fundinum sé að skapa vettvang til að „dýpka samtalið um rannsóknir, menntun og tengsl við atvinnulíf og ræða hvort markmiðin séu skýr – og hvort þau endurspeglist í fjármögnun, hvötum og forgangsröðun.“
Sjónum verður beint að samspili opinberrar stefnu, háskólasamfélags og atvinnulífs og hvort núverandi umgjörð styðji við þá framtíðarsýn að byggja hagvöxt á þekkingu, sérhæfingu og nýsköpun.
Þá verður fjallað umþróun framleiðni og hagvaxtar og rætt um hlutverk háskólasamfélagsins í verðmætasköpun. Er það í ljósi þess að í nýjasta Hagkorni BHM kemur fram að hagvöxtur á Íslandi byggi í auknum mæli á fjölgun starfa en ekki á aukinni verðmætasköpun.
Fundurinn fer fram í Norræna húsinu og hefst klukkan 8:30. Hann á að standa yfir í um tvo tíma en fylgjast má með fundinum í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan.
8:30 – Hús opnar – morgunverður
9:00 – Opnunarávarp: Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM
9:15 – Karl Guðmundsson, verkefnastjóri stórfjárfestinga hjá forsætisráðuneytinu með erindið Atvinnustefna til verðmætasköpunar.
9:30 – Hjálmar Gíslason, stofnandi og framkvæmdastjóri GRID með erindið Mannauður, rannsóknir, hagnýting: Samspil háskóla og atvinnulífs
9:45 – Ingvar Freyr Ingvarsson og Sigrún Brynjarsdóttir, hagfræðingar BHM með erindið Frá háskóla til verðmæta: hvar slitna tengslin?
10:00 – Pallborðsumræður