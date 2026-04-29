Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning í gærkvöldi eða nótt um hávaða og mögulegt heimilisofbeldi á heimili í Mosfellsbæ. Þegar betur var að gáð reyndist um að ræða ungan mann sem var að spila tölvuleik.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Lögregla brást einnig við útkalli þegar leigubílstjóri lenti í vandræðum með farþega sem neitaði að greiða fyrir farið. Viðkomandi sýndi ógnandi hegðun í garð bílstjórans og reyndi að hlaupa undan lögreglu þegar á vettvang var komið.
Maðurinn var eltur uppi, handtekinn og vistaður í fangageymslu sökum ástands.
Tilkynnt var um tvö umferðarslys en í öðru skemmdust tvær bifreiðar og í hinu lentu reiðhjól og vespa saman. Í báðum tilvikum urðu minniháttar meiðsl á fólki.
Tveir voru handteknir í umferðinni grunaðir um akstur undir áhrifum og einn sektaður fyrir að aka án ökuréttinda.