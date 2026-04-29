„Það er mikið verið að suða" Tómas Arnar Þorláksson skrifar 29. apríl 2026 21:42 Frá einu ungmennaþingi Barnaheilla. Mynd úr safni. vísir/sigurjón Börn sem tóku þátt í ungmennaþingi Barnaheilla segjast finna fyrir skýru bakslagi í kynjajafnrétti og upplifa töluverða pressu til að uppfylla úr sér gengnar staðalmyndir. Ofbeldi í nánum samböndum er gríðarlega algengt að mati forsvarsmanna Barnaheilla. Niðurstöður ungmennaþinga Barnaheilla voru kynntar á sérstöku málþingi á Nauthóli í dag, Þingin fóru fram á sex stöðum víða um land á síðustu vikum og tóku fyrir ofbeldi meðal ungmenna í nánum samböndum. Forsvarsmenn Barnaheilla segja niðurstöðurnar og birtingarmyndir ofbeldis meðal ungmenna sláandi. „Ég held það hafi komið okkur einna mest á óvart hversu mikið ofbeldið virðist vera. Það var ítrekað á öllum þingunum að það væri mjög algengt að það væri ofbeldi í nánum samböndum," sagði Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnastjóri ofbeldis- og kynheilbrigðismála hjá Barnaheillum. „Börnin kölluðu fyrst og fremst eftir fræðslu og forvörnum. Þau töluðu einnig um úrræðaleysi, úrræðaleysi fyrir þolendur og úrræðaleysi fyrir gerendur. Sérstaklega á landsbyggðinni," sagði Tótla Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla. Um 300 nemendur tóku þátt í ungmennaþingum Barnaheilla. Margir voru sammála um að bakslag væri í kynjajafnrétti þar sem staðalmyndir kynjanna eru sýndar í dýrðarljóma á samfélagsmiðlum. Ungmenni finni fyrir pressu að uppfylla ákveðnar kröfur. „Ef þú ætlar að bera þig saman þá getur það haft mjög mikil áhrif. Ef þú ætlar að bera þig saman við aðrar færslur, líka allar þessar tilkynningar og svona," sagði Bergur Leó, sextán ára. „Maður heyrir alveg mikið frá vinkonum sínum. Miklu meira en maður gerir sér grein fyrir sem gerist á bak við tjöldin. Maður reynir oft að fegra þetta sjálfur en þetta er orðið svolítið mikið," sagði Aðalheiður Anna, átján ára. „Það er mikið verið að suða, mikið ofbeldi, nauðganir og mikið af neikvæðum hlutum. Það er mikilvægt að við fáum að tala um þetta hérna því við tengjum öll við þetta," sagði Rakel Sunna, sextán ára. Ýmsir töluðu um skort á samtölum um hvað sé eðlilegt í nánum samböndum. Svandís Anna Sigurðardóttir, verkefnastjóri Sjúkrar ástar hjá Stígamótum, segir suð eitt algengasta vandamálið. „Sá sem suðar nýtir ýmsar leiðir til að fara yfir mörkin og færa þau til og fá að lokum samþykki innan gæsalappa. Sá sem verður fyrir suðinu upplifir að hún hafi gefið eftir og eiginlega sagt já. Eins og þetta sé þeim að kenna þó svo að viðkomandi hafi farið yfir mörkin. Þeim líður þá illa og upplifa skömm."