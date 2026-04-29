Bata­horfur betri eftir um­ferðar­slys við Skógarveg

Lovísa Arnardóttir skrifar
Myndin er tekin við Skógarveg í Fossvogi. Vísir/Vilhelm

Batahorfur aldraðrar konu sem ekið var á við Skógarveg í Fossvogi í síðustu viku eru betri. Konan var flutt mjög slösuð á slysadeild. Rannsókn lögreglu er enn í gangi. 

Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir rannsókn málsins enn í gangi en vill lítið segja um tildrög slyssins. Það megi ekki rekja til hraðaksturs eða símanotkunar. Hann segir hraðakstur ekki vandamál á þessum slóðum.

„Konan var mjög slösuð þegar hún var flutt á slysadeild en síðast þegar ég heyrði voru batahorfur góðar,“ segir hann í samtali við fréttastofu.

Greint var frá slysinu í dagbók lögreglunnar fyrir viku þar sem sagði að ekið hefði verið á gangandi vegfaranda í póstnúmeri 103.

