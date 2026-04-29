Tæplega þrjúhundruð hafa verið handteknir undanfarið ár, meðal annars hér á landi að því er virðist, í alþjóðlegri aðgerð sem leidd var af sænsku lögreglunni og er ætlað að tækla það þegar ungmenni eru send á milli landa til að fremja glæpi gegn greiðslu.
Stundum er um morð og alvarlega ofbeldisglæpi að ræða og ungmennin eru í mörgum tilfellum undir lögaldri. Aðgerðin, sem kallast „Grimm“ upp á sænsku var unnin í samvinnu við tíu löggæslustofnanir í Evrópu að því er segir í tilkynningu frá sænsku lögreglunni en um helmingur þeirra handteknu er sagður hafa einhverskonar tengsl við sænska undirheima. Ekki er tekið fram hversu margir hafi verið handteknir í tengslum við þessi mál hér á landi. Eitt slíkt mál komst þó fréttirnar þegar þrír einstaklingar, einn þeirra frá Svíþjóð, voru ákærðir fyrir að kveikja í bíl lögreglukonu gegn greiðslu.
Lögreglan þakkar árangurinn meðal annars aukinni samvinnu við tæknifyrirtækin í álfunni, fyrirtæki á borð við Google, TikTok og Snapchat, en samskipti glæpamannanna og skipulagning fer að mestu fram í gegnum netið. Aukin samvinna lögregluembætta í málinu hefur einnig haft sitt að segja segir Theodor Smedius frá sænsku lögreglunni í tilkynningunni en betur má ef duga skal segir hann og bætir við að enn vanti töluvert upp á samvinnu frá sumum tæknifyrirtækjum.
Talið er að af hinum tæplega þrjúhundruð handteknu megi telja sex til höfuðpaura sem hafi verið atkvæðamiklir við þessa iðju og skipulagningu hennar, en alls hefur lögregla fundið um 14 þúsund reikninga á samfélagsmiðlum þar sem rætt er um leigu á ungmennum til þess að fremja glæpi.