Mega hjóla gegn einstefnu

Heimilt verður að hjóla gegn einstefnu á afmörkuðu svæði í gamla Vesturbænum. Breytingin er liður í því að bæta tengingar í hjólaneti borgarinnar og auðvelda íbúum og öðrum vegfarendum að komast leiðar sinnar á öruggan og skilvirkan hátt. Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar samþykkti tillögu þessa efnis á fundi sínum í morgun.
Breytingin nær til gatna á svæðinu sem afmarkast af Hringbraut, Ánanaustum, Mýrargötu, Garðastræti, Túngötu og Hofsvallagötu. Á eftirfarandi götum verður hjólandi vegfarendum heimilt að fara gegn akstursstefnu: Ásvallagötu, Bárugötu, Hávallagötu, Holtsgötu, Hrannarstíg, Norðurstíg, Nýlendugötu, Ránargötu, Seljaveg, Sólvallagötu, Túngötu, Vesturgötu, Vesturvallagötu og Öldugötu.
Breytingarnar verða merktar með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingum þar sem það á við. Í greinargerð með tillögunni kemur fram að götur í þéttum hverfum gegni mikilvægu hlutverki í hjólaneti borgarinnar og að hjólandi vegfarendur hafi hingað til oft þurft að fara á gangstéttum til að komast leiðar sinnar.
Reykjavíkurborg fékk verkfræðistofuna Eflu til að gera greiningu á erlendum viðmiðum og aðstæðum sem þurfa að vera til staðar til að heimila hjólreiðar gegn einstefnu. Niðurstöður benda til þess að slíkt fyrirkomulag sé talið öruggt og geti jafnvel aukið sýnileika hjólreiðafólks og dregið úr slysum við réttar aðstæður.
„Einna mestu máli skiptir að einstefnugöturnar hafi lágan hámarkshraða, 30 km/klst eða lægri og litla bílaumferð. Umferðarmagn bíla á einstefnugötum í Reykjavík er vel innan við evrópsku viðmiðin, sem eru um 4.000 ökutæki á dag, en á reykvísku götunum fer magnið almennt ekki yfir 3.000 bíla á sólarhring,“ segir í tilkynningu borgarinnar.
Frá árinu 2023 hefur verið heimilt að hjóla gegn einstefnu á þremur götum í Reykjavík; Bjarkargötu, Tjarnargötu og hluta Ásvallagötu.
„Sú reynsla hefur almennt verið jákvæð og engin merki eru um aukna slysatíðni vegna breytingarinnar. Svipaðar aðgerðir hafa reynst vel í mörgum Evrópulöndum, þar á meðal í Belgíu, Hollandi og Danmörku og stytta bæði leiðir hjólandi og auka heildaröryggi í umferðinni. Rannsóknir frá meðal annars Brussel og Vínarborg benda til þess að slysatíðni haldist óbreytt eða jafnvel lækki þegar hjólreiðar eru heimilaðar í báðar áttir á rólegum íbúðargötum.“
Í tilkynningu borgarinnar segir að gera megi ráð fyrir að samþykktin sé fyrsta skrefið í innleiðingu þess að heimila að hjólað sé gegn einstefnu víðar í borginni. Breytingin tekur gildi við uppsetningu viðeigandi umferðamerkinga. Fylgst verði náið með áhrifum þeirra á umferðaröryggi og notkun gatna og brugðist við ef tilefni er til. Sérstök áhersla verði lögð á skýrar merkingar og góða yfirsýn vegfarenda.
Tillagan hefur hlotið samþykki lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, líkt og kveðið er á um í umferðarlögum.