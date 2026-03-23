,,Þetta krem bjargaði húðinni á barninu okkar‘‘

Sigurveig Dagbjartsdóttir hefur mikla reynslu af allskyns ofnæmi en sonur hennar, Ari Þór sem er 6 ára hefur verið að glíma við mikið ofnæmi frá unga aldri. Sigurveig segir okkur hér hvernig einkenni Ara Þórs gera vart við sig og hvernig hún fann góða og áhrifaríka leið til þess að halda einkennum í skefjum með tilheyrandi bættri líðan drengsins.
,,Yngsta barnið mitt er með mikið allskyns ofnæmi en hann er m.a. með ofnæmi fyrir mjólk, eggjum, sólblómaafurðum, fiski og bönunum og gerðu einkenni vart við sig þegar hann var mjög ungur. Hans helstu einkenni eru mikil útbrot um allan líkama sem hefur mikil áhrif á daglegt líf þar sem hann finnur fyrir miklum kláða og óþægindum.
Hann er einnig ótrúlega næmur fyrir ofnæmisvöldum sem gerir það að verkum að það er ekki hægt að elda fisk eða neitt sem inniheldur egg nálægt honum ásamt því að hann fær útbrot ef einhver hefur borðað eða snert egg, fisk eða sólblómaafurðir og snertir hann svo.
Hann fær því mjög oft ofnæmisútbrot sem erfitt var að halda niðri án þess að nota sterakrem daglega sem okkur foreldrum var farið að líða ansi illa yfir,‘‘ segir Sigurveig sem átti erfitt með að sætta sig við daglega notkun sterakrems á ungan son sinn.
,,Sonur minn er með virkilega viðkvæma húð og hefur ekki þolað neinar sápur eða krem í gegnum tíðina svo að við þurfum að fara varlega þegar kemur að slíku. Í gegnum tíðina höfum við prófað allskyns tegundir af kremum en þetta eina krem, Bio Skin Junior Outbreak Rescue, er það sem virkar lang best að okkar mati.
Það er kláða stillandi, rakagefandi og nærandi og minnkar því útbrotin. Ari Þór var bara pínulítill farinn að biðja sjálfur um þetta krem því hann fann hvað honum leið mun betur að nota það þegar hann fékk ofnæmiskast. Okkur líður líka betur að geta notað þetta krem á hverjum degi í stað stera sem þynna húðina og eru ekki ætlaðir til langtíma notkunar.
Ég mæli með þessu kremi fyrir öll þau sem eru í einhvers konar húðvandræðum og vil helst að sem flestir prófi þetta krem áður en farið er í sterakremin. Það má með sanni segja að þetta krem hafi bjargað húðinni á barninu okkar og við foreldrarnir erum himinlifandi,‘‘ segir Sigurveig.
Bio Skin Junior Outbreak Rescue hefur verið margverðlaunað á síðustu árum fyrir einstaka virkni sína en kremið er hannað fyrir börn með mjög þurra húð sem þarfnast raka og næringu.
Kremið róar, nærir og dregur úr kláða og er sérstaklega hannað til þess að styðja við húðina með því að veita henni þau vítamín og steinefni sem þörf er á. Kremið inniheldur 10 mismunandi náttúrlegar olíur og extrakta eins og Zeolite, lavender og jojoba olíu sem hefur margskonar góð áhrif á húðina. Kremið er sérstaklega prófað af húðsjúkdómalæknum og hentar vel fyrir börn með exem, dermatitis eða önnur húðvandamál.
Bio Skin Junior Outbreak Rescue má nota eins oft og þörf er á en mælt er með að bera það 3 -4 sinnum á dag til að byrja með þangað til einkenni minnka.
Kremið fæst í helstu apótekum landsins, Krónunni, Hagkaup, Nettó og á Velveru.