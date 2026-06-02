Celebrating George Michael kemur til Íslands Jamboree Entertainment 2. júní 2026 09:44 Sýningin Celebrating George Michael mætir hingað til lands síðar á þessu ári. Steve Mitchell flytur lög George Michael og bassaleikari Wham! kemur fram. Íslenskum áhorfendum gefst tækifæri á að sökkva sér ofan í áratugi af frábærum lögum þegar sýningin Celebrating George Michael kemur til Akureyrar og Reykjavíkur síðar á þessu ári sem flutt er af mögnuðum söngvara og hljómsveit sem er með upprunalegan bassaleikara Wham! innanborðs. Sýningin Celebrating George Michael hefur tryllt áhorfendur í Bretlandi og um alla Evrópu og nú kemur hún í Hof á Akureyri þann 20. nóvember og í Hörpu kvöldið eftir, 21. nóvember. Steve Mitchell syngur lög George Michael. Frá smitandi gleði Wham! til tilfinningaríkrar snilldar George Michael á sólóferli hans, þá er þessi sýning hátíð til heiðurs tónlistar, minninga, og mannsins bak við þetta allt, flutt af hrífandi nákvæmni af hinum stórkostlega Steve Mitchell. Flutningur Steve, sem er almennt álitinn sem einna besti flytjandi laga George Michael í heiminum, er kraftmikill og tilfinningaríkur, þar sem hann endurskapar ekki einungis lögin heldur einnig tilfinninguna fyrir flutningi George Michael á sviðinu á mismunandi tímabilum, sem sýnir tímalausa arfleifð eins besta popptónlistarmanns sögunnar. Klippa: Celebrating George Michael kemur til Íslands Fyrrum bassaleikari Wham! á sviðinu Dave West, fyrrum bassaleikari Wham!, bætir enn meiri alvöru við sýninguna, en hann starfaði með George Michael og Andrew Ridgeley í fyrstu upptökum á Wham Rap, Careless Whisper, and Club Tropicana. Dave West, fyrrum bassaleikari Wham mætir á svið. Með honum í fjögurra manna hljómsveit eru frábærir tónlistarmenn sem hafa komið fram og spilað með mörgum af fremstu tónlistarmönnum heims m.a. Nile Rodgers & Chic, Brian May, Simply Red, Kylie Minogue og mörgum fleiri. Þeir koma með reynslu og áreiðanleika á sviðið sem áhorfendur finna fyrir í hverri nótu, og tryggja að tónlist Geroge Michael sé flutt af virðingu, hjartnæmni og gæðum. Tveir fjölhæfaríkir bakraddarsöngvarar munu koma með kraftmikinn söng og sterka nærveru á sviðið en þeir hafa komið fram með mörgum þekktum hljómsveitum og söngvurum á fjölda tónleika, allt frá gospel til reggí og rokks. Saman munu þessir mögnuðu flytjendur koma með ferðalag af frægum lögum sem spanna 35 ár af efni George Michael. Tónleikarnir munu klárlega koma áhrofednum í jólaskap með einu vinsælasta jólalagi allra tíma, Last Christmas, sem og danslögum eins og Wake Me Up Before You Go Go, Faith and Freedom! ‘90 og frægum ballöðum eins Careless Whisper, Father Figure and One More Try sem gerðu George Michael að stórstjörnu um allan heim. Margir flottir viðburðir framundan Celebrating George Michael kemur í kjölfarið á mörgum flottum alþjóðlegum sýningum sem fyrirtækið Jamboree Entertainment hefur komið með til landsins. Af tónleikum fyrr á þessu ári má nefna The Legend of Springsteen, The Ultimate Eagles, The Definitive Rat Pack and Emilio Santoro sem Elvis. Næst á dagskrá er Mania: The ABBA Tribute sem verður í Hörpu 4. september og í Hofi 5. september og síðan kemur óperusöngvarinn heimsþekkti Sir Bryn Terfel í Hörpu 10. október nk. James Cundall, framkvæmdastjóri Jamboree Entertainment, segir að fyrirtækið vilji setja sér það markmið að koma með alþjóðlega tónlistarviðburði í hæsta gæðaflokki til Íslands og er spenntur að undirbúa fleiri slíka viðburði í Hörpu árið 2027. Miðar á Celebrating George Michael kosta frá 9.900 kr. til 14.449 kr í Hofi og frá 6.990 kr til 16.990 kr í Hörpu. Sýningin verður flutt í Hofi á Akureyri föstudaginn 20. nóvember nk. klukkan 20 og í Hörpu í Reykjavík laugardaginn 21. nóvember nk. klukkan 20. Miðar eru komnir í sölu á tix.is. Tónlist Menning Tónleikar á Íslandi 