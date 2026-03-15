Myndaveisla: Töfrandi stemning á stórtónleikum Laufeyjar Agnar Már Másson skrifar 15. mars 2026 00:17 Laufey tók sína helstu smelli og meira til er hún söng fyrir átta þúsund tónleikagesti í Kórnum í kvöld. Vísir/Viktor Freyr „Ég þekki svo marga úti í salnum," sagði tónlistarkonan Laufey er hún ávarpaði tónleikagesti í Kórnum í Kópavogi í kvöld. „Ég er svo stressuð." Viktor Freyr ljósmyndari fangaði nokkur augnablik af stórtónleikum íslensku stjörnunnar Laufeyjar Lín sem haldnir voru með pompi og prakt í kvöld. Húsið var smekkfullt og voru gestir á öllum aldri. Aðrir tónleikar verða haldnir á morgun, sunnudag. Laufey á sviðinu í kórnum í kvöld.Vísir/Viktor Freyr Tónlistarkonan Elín Hall hitaði upp fyrir tónleika Laufeyjar í kvöld.Vísir/Viktor Freyr Það var vitaskuld rífandi stemning í Kórnum þar sem átta þúsund manns voru mættir til að heyra söng Laufeyjar, sem hefur getið sér góðan orðstír á íslenskri jafnt sem erlendri grundu. Hefur hún unnið tvenn Grammy-verðlaun í flokki hefðbundinnar popptónlistar, annars vegar 2024 og hins vegar 2026. Fáir tónlistarmenn geta státað af slíkum árangri. Milli laga varpaði Laufey þeirri spurningu út í salinn hvort einhverjir tónleikagestir væru ekki íslenskir. Sumir hrópuðu til að gefa það í skyn. „Ég veit ekki við hverju þið bjuggust en ég mun að mestu leyti tala íslensku," sagði hún þá á ensku við erlendu tónleikagestina í salnum.Vísir/Viktor Freyr Þessir ungu aðdáendur létu sig ekki vanta á tónleikana.Vísir/Viktor Freyr Kópavogurinn markar síðasta stoppið á tónleikaferðalagi ofurstjörnunnar en tónleikarnir tvennu eru þeir einu þar sem Laufey talar íslenska tungu og kom hún inn á það milli laga á tónleikunum í kvöld, eftir að tónskáldið Elín Hall hafði hitað upp fyrir flutning Laufeyjar. Þessar ungu dömur mættu með góðaskapið á tónleikana en mikil spenna var í loftinu áður en Laufey steig á svið.Vísir/Viktor Freyr Spurði hún út í sal hvort erlendir tónleikagestir væru í salnum og fékk ágætar undirtektir. „Ég veit ekki við hverju þið bjuggust en ég mun að mestu leyti tala íslensku," sagði hún þá á ensku við erlendu tónleikagestina í salnum, og uppskar hlátur. Laufey klæddist glæsilegum ballkjól á sviðinu.Vísir/Vilhelm Öllu var tjaldað til fyrir þessa tónleika, sem eru með þeim stærri sem haldnir hafa verið á Íslandi. Glæsilegu sviði hafði verið komið upp fyrir aftan söngkonuna og stórkostleg ljósasýning sást á tjaldinu fyrir aftan söngkonuna. Guðrún og Bára úr hljómsveitinni Dóru og Döðlunum, sem fólk kannast kannski við úr söngvakeppni sjónvarpsins 2025, létu sig ekki vanta á tónleikana.Vísir/Viktor Freyr Eins og við mátti búast var röðin á klósettið nokkuð löng.Vísir/Viktor Freyr Fjölskyldur skemmtu sér vel í Kórnum.Vísir/Viktor Freyr Tónleikar á Íslandi Tónlist Laufey Lín