Tónlist

Myndaveisla: Töfrandi stemning á stór­tón­leikum Lauf­eyjar

Agnar Már Másson skrifar
Laufey tók sína helstu smelli og meira til er hún söng fyrir átta þúsund tónleikagesti í Kórnum í kvöld.

„Ég þekki svo marga úti í salnum,“ sagði tónlistarkonan Laufey er hún ávarpaði tónleikagesti í Kórnum í Kópavogi í kvöld. „Ég er svo stressuð.“

Viktor Freyr ljósmyndari fangaði nokkur augnablik af stórtónleikum íslensku stjörnunnar Laufeyjar Lín sem haldnir voru með pompi og prakt í kvöld. 

Húsið var smekkfullt og voru gestir á öllum aldri. Aðrir tónleikar verða haldnir á morgun, sunnudag.

Laufey á sviðinu í kórnum í kvöld.Vísir/Viktor Freyr
Tónlistarkonan Elín Hall hitaði upp fyrir tónleika Laufeyjar í kvöld.Vísir/Viktor Freyr

Það var vitaskuld rífandi stemning í Kórnum þar sem átta þúsund manns voru mættir til að heyra söng Laufeyjar, sem hefur getið sér góðan orðstír á íslenskri jafnt sem erlendri grundu. Hefur hún unnið tvenn Grammy-verðlaun í flokki hefðbundinnar popptónlistar, annars vegar 2024 og hins vegar 2026. Fáir tónlistarmenn geta státað af slíkum árangri.

Þessir ungu aðdáendur létu sig ekki vanta á tónleikana.Vísir/Viktor Freyr

Kópavogurinn markar síðasta stoppið á tónleikaferðalagi ofurstjörnunnar en tónleikarnir tvennu eru þeir einu þar sem Laufey talar íslenska tungu og kom hún inn á það milli laga á tónleikunum í kvöld, eftir að tónskáldið Elín Hall hafði hitað upp fyrir flutning Laufeyjar.

Þessar ungu dömur mættu með góðaskapið á tónleikana en mikil spenna var í loftinu áður en Laufey steig á svið.Vísir/Viktor Freyr

Spurði hún út í sal hvort erlendir tónleikagestir væru í salnum og fékk ágætar undirtektir. „Ég veit ekki við hverju þið bjuggust en ég mun að mestu leyti tala íslensku,“ sagði hún þá á ensku við erlendu tónleikagestina í salnum, og uppskar hlátur.

Laufey klæddist glæsilegum ballkjól á sviðinu.Vísir/Vilhelm

Öllu var tjaldað til fyrir þessa tónleika, sem eru með þeim stærri sem haldnir hafa verið á Íslandi. Glæsilegu sviði hafði verið komið upp fyrir aftan söngkonuna og stórkostleg ljósasýning sást á tjaldinu fyrir aftan söngkonuna.

Guðrún og Bára úr hljómsveitinni Dóru og Döðlunum, sem fólk kannast kannski við úr söngvakeppni sjónvarpsins 2025, létu sig ekki vanta á tónleikana.Vísir/Viktor Freyr
Eins og við mátti búast var röðin á klósettið nokkuð löng.Vísir/Viktor Freyr
Fjölskyldur skemmtu sér vel í Kórnum.Vísir/Viktor Freyr

