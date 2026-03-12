Í hádegisfréttum fjöllum við um veðrið sem gengur nú yfir norðvestanvert landið. Snjóflóð hafa fallið yfir veginn um Súðavíkurhlíð og hefur honum nú verið lokað.
Gular viðvaranir eru í gildi á svæðinu og önnur slík tekur gildi í kvöld fyrir Faxaflóann.
Þá fjöllum við um þá ákvörðun stjórnvalda að taka þátt í málssókn gegn Ísraelum ásamt Suður-Afríku og fleiri ríkjum. Formaður utanríkismálanefndar segir mikilvægt að lögfræðilegar spurningar verði leiddar til lykta og óttast ekki afleiðingar vegna málsóknarinnar.
Þá fjöllum við um möguleg kaup Símans á fjölmiðlum Sýnar og heyrum í sérfræðingi hjá VÍS sem segir að erlendir ferðamenn valdi fleiri alvarlegum slysum en ungir eða ölvaðir ökumenn.
Í íþróttapakka dagsins fjöllum við um deildarkeppnirnar í handbotla og körfunni.