Flugvallarstæði Hvassahrauns á mesta á­hættu­svæði hraunflæðis

Kristján Már Unnarsson skrifar
Ein hugmynd að legu flugbrauta í Hvassahrauni. skjáskot/Sýn

Svæðið sem áformað hefur verið undir flugvöll í Hvassahrauni flokkast í nýrri skýrslu Veðurstofunnar undir mesta áhættusvæði hraunflæðis á Reykjanesskaga. Jafnframt fellur það innan svæða með líkur á gosopnun.

Fjallað var um málið í kvöldfréttum Sýnar en rannsókn á Hvassahrauni sem framtíðarflugvallarstæði hófst fyrir alvöru árið 2019 með samkomulagi ríkis og borgar. 

Flugvallarsamkomulagið handsalað í nóvember 2019. Það gerði ráð fyrir því að rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar skyldi ekki raskað á meðan nýtt flugvallarstæði í Hvassahrauni væri kannað.Skjáskot/Stöð 2

Ýmsar útfærslur af flugvelli hafa verið teiknaðar í gegnum tíðina, allt frá innanlandsvelli upp í stóran millilandavöll.

Það var svo haustið 2024 sem Svandís Svavarsdóttir, þáverandi innviðaráðherra, og Einar Þorsteinsson, þáverandi borgarstjóri, kynntu þá niðurstöðu starfshóps að svæðið hentaði veðurfarslega og að hætta vegna hraunflæðis væri talin lítil. Bæði Svandís og Einar sögðust hallast að því að halda ætti rannsóknum á Hvassahrauni áfram.

Svandís Svavarsdóttir, þáverandi innviðaráðherra, kynnti skýrslu starfshóps um rannsóknir á gerð flugvallar í Hvassahrauni þann 1. október 2024Vilhelm Gunnarssson

Í skýrslu Veðurstofunnar, sem fylgdi með Hvassahraunsskýrslunni, voru samt taldar líkur á hraunrennsli inn á hið afmarkaða flugvallarstæði. Þær voru þó sagðar litlar, einkum ef lítill völlur yrði gerður.

Sviðsmynd úr Hvassahraunsskýrslunni, sem kynnt var haustið 2024, sýnir líkur á hraunrennsli inn á flugvallarsvæði í Hvassahrauni, verði eldgos norðarlega í Krýsuvíkurkerfinu.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Í síðustu viku kom ný og ítarlegri skýrsla frá Veðurstofunni um eldgosavá á Reykjanesskaga. Þótt Hvassahraun sé ekki sérstaklega tekið fyrir sést engu að síður á kortum að dekkstu litirnir, sem tákna mestu líkurnar á hraunflæði miðað við meðalstórt hraun, ná inn á það svæði sem afmarkað hefur verið undir flugvöll.

Afmarkað flugvallarstæði í Hvassahrauni fyrir lítinn flugvöll og stóran flugvöll teiknað inn á nýtt kort Veðurstofunnar yfir líkur á hraunflæði miðað við meðalstór hraun. Fjólublái liturinn táknar miklar líkur á hraunflæði. Dökkblái liturinn táknar mjög miklar líkur.Veðurstofan/Hjalti Freyr Ragnarsson

Einnig sést á korti yfir líkur á gosupptökum, táknaðar með mismunandi grænum lit, að eldgos er talið geta opnast innan svæðisins, þótt þær líkur séu metnar litlar.

Afmarkað flugvallarstæði sett saman inn á mat Veðurstofunnar um líkur á gosupptökum. Líkurnar eru meiri eftir því sem liturinn verður dekkri.Hjalti Freyr Ragnarsson/Veðurstofan

Við spurðum Hildigunni H. H. Thorsteinsson veðurstofustjóra um Hvassahraun í síðustu viku.

-Segið þið eitthvað um það hvort það eigi að reisa flugvöll í Hvassahrauni?

„Við segjum ekkert um hvað eigi að gera. Okkar hlutverk er að benda á hættuna. Til þess að það sé hægt að taka nákvæmlega svona umræðu,“ svaraði Hildigunnur hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:

Hvassahraunsstarfshópurinn lauk störfum eftir skýrslukynninguna fyrir einu og hálfu ári. 

Síðan gerðist það að í innviðaráðuneytið settist Eyjólfur Ármannsson sem lýsti því yfir við kynningu samgönguáætlunar fyrir jól að Reykjavíkurflugvöllur yrði festur í sessi og flugstöð reist. Við sama tilefni lýsti Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra því yfir að ekki mætti láta flugvöllinn grotna niður á meðan aðrir kostir væru ekki í stöðunni.

Miðað við stefnu borgarstjórnar Reykjavíkur þarf flugstarfsemin í Vatnsmýri að vera komin á nýjan stað eftir sex ár því gildandi aðalskipulag gerir ráð fyrir að Reykjavíkurflugvelli verði lokað árið 2032.

Við þurfum að vera tilbúin að takast á við eldgosavá

Líkur á hraunflæði í byggð eru metnar litlar á meginhluta höfuðborgarsvæðisins í nýju áhættumati Veðurstofu Íslands vegna eldfjallavár á Reykjanesskaga. Tvö bæjarfélög, Grindavík og Hveragerði, eru talin í mestri hættu sem og hluti Hafnarfjarðar.

Hyggst reisa nýja flugstöð og festa flugvöllinn í sessi

Innviðaráðherra hyggst festa Reykjavíkurflugvöll í sessi og byggja nýja flugstöð. Forsætisráðherra segir ekki hægt að láta flugvöllinn grotna niður meðan ekki finnist aðrir kostir. Forstjóri Icelandair segir að ekki muni standa á félaginu að fara í samstarf við stjórnvöld um uppbyggingu.

Gangi í berhögg við samninga að festa Reykjavíkurflugvöll í sessi

Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar segir Samgönguáætlun ganga í berhögg við samninga Reykjavíkurborgar og stjórnvalda um að finna Reykjavíkurflugvelli nýjan stað. Borgin ætli enn að færa æfingaflug, einkaflug og þyrluflug úr Vatnsmýri en nú stendur til að byggja nýja flugstöð á vellinum.

Bæjarráð Voga vill gera ráð fyrir flugvelli í Hvassahrauni

Bæjarráð Sveitarfélagsins Voga vill að við gerð svæðisskipulags Suðurnesja fyrir tímabilið 2024 til 2040 verði tekið jákvætt í tillögu starfshóps innviðaráðuneytis um að svæði í Hvassahrauni verði tekið frá undir framtíðarflugvallarstæði. Þetta var samþykkt á fundi bæjarráðs síðastliðinn miðvikudag.

Kvikugangur talinn ná langleiðina að flugvallarstæði Hvassahrauns

Vísindamenn Veðurstofunnar áætla að kvikugangurinn sem myndaðist í gær sé hátt í tuttugu kílómetra langur. Þeir telja enn möguleika á nýju gosi á norðausturhluta kvikugangsins en taka þó fram að það sé að verða ólíklegra með tímanum.

