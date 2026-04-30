Flugvallarstæði Hvassahrauns á mesta áhættusvæði hraunflæðis Kristján Már Unnarsson skrifar 30. apríl 2026 11:13 Ein hugmynd að legu flugbrauta í Hvassahrauni. skjáskot/Sýn Svæðið sem áformað hefur verið undir flugvöll í Hvassahrauni flokkast í nýrri skýrslu Veðurstofunnar undir mesta áhættusvæði hraunflæðis á Reykjanesskaga. Jafnframt fellur það innan svæða með líkur á gosopnun. Fjallað var um málið í kvöldfréttum Sýnar en rannsókn á Hvassahrauni sem framtíðarflugvallarstæði hófst fyrir alvöru árið 2019 með samkomulagi ríkis og borgar. Flugvallarsamkomulagið handsalað í nóvember 2019. Það gerði ráð fyrir því að rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar skyldi ekki raskað á meðan nýtt flugvallarstæði í Hvassahrauni væri kannað.Skjáskot/Stöð 2 Ýmsar útfærslur af flugvelli hafa verið teiknaðar í gegnum tíðina, allt frá innanlandsvelli upp í stóran millilandavöll. Það var svo haustið 2024 sem Svandís Svavarsdóttir, þáverandi innviðaráðherra, og Einar Þorsteinsson, þáverandi borgarstjóri, kynntu þá niðurstöðu starfshóps að svæðið hentaði veðurfarslega og að hætta vegna hraunflæðis væri talin lítil. Bæði Svandís og Einar sögðust hallast að því að halda ætti rannsóknum á Hvassahrauni áfram. Svandís Svavarsdóttir, þáverandi innviðaráðherra, kynnti skýrslu starfshóps um rannsóknir á gerð flugvallar í Hvassahrauni þann 1. október 2024Vilhelm Gunnarssson Í skýrslu Veðurstofunnar, sem fylgdi með Hvassahraunsskýrslunni, voru samt taldar líkur á hraunrennsli inn á hið afmarkaða flugvallarstæði. Þær voru þó sagðar litlar, einkum ef lítill völlur yrði gerður. Sviðsmynd úr Hvassahraunsskýrslunni, sem kynnt var haustið 2024, sýnir líkur á hraunrennsli inn á flugvallarsvæði í Hvassahrauni, verði eldgos norðarlega í Krýsuvíkurkerfinu.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Í síðustu viku kom ný og ítarlegri skýrsla frá Veðurstofunni um eldgosavá á Reykjanesskaga. Þótt Hvassahraun sé ekki sérstaklega tekið fyrir sést engu að síður á kortum að dekkstu litirnir, sem tákna mestu líkurnar á hraunflæði miðað við meðalstórt hraun, ná inn á það svæði sem afmarkað hefur verið undir flugvöll. Afmarkað flugvallarstæði í Hvassahrauni fyrir lítinn flugvöll og stóran flugvöll teiknað inn á nýtt kort Veðurstofunnar yfir líkur á hraunflæði miðað við meðalstór hraun. Fjólublái liturinn táknar miklar líkur á hraunflæði. Dökkblái liturinn táknar mjög miklar líkur.Veðurstofan/Hjalti Freyr Ragnarsson Einnig sést á korti yfir líkur á gosupptökum, táknaðar með mismunandi grænum lit, að eldgos er talið geta opnast innan svæðisins, þótt þær líkur séu metnar litlar. Afmarkað flugvallarstæði sett saman inn á mat Veðurstofunnar um líkur á gosupptökum. Líkurnar eru meiri eftir því sem liturinn verður dekkri.Hjalti Freyr Ragnarsson/Veðurstofan Við spurðum Hildigunni H. H. Thorsteinsson veðurstofustjóra um Hvassahraun í síðustu viku. -Segið þið eitthvað um það hvort það eigi að reisa flugvöll í Hvassahrauni? „Við segjum ekkert um hvað eigi að gera. Okkar hlutverk er að benda á hættuna. Til þess að það sé hægt að taka nákvæmlega svona umræðu,“ svaraði Hildigunnur hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Hvassahraunsstarfshópurinn lauk störfum eftir skýrslukynninguna fyrir einu og hálfu ári. Síðan gerðist það að í innviðaráðuneytið settist Eyjólfur Ármannsson sem lýsti því yfir við kynningu samgönguáætlunar fyrir jól að Reykjavíkurflugvöllur yrði festur í sessi og flugstöð reist. Við sama tilefni lýsti Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra því yfir að ekki mætti láta flugvöllinn grotna niður á meðan aðrir kostir væru ekki í stöðunni. Miðað við stefnu borgarstjórnar Reykjavíkur þarf flugstarfsemin í Vatnsmýri að vera komin á nýjan stað eftir sex ár því gildandi aðalskipulag gerir ráð fyrir að Reykjavíkurflugvelli verði lokað árið 2032. Við þurfum að vera tilbúin að takast á við eldgosavá Líkur á hraunflæði í byggð eru metnar litlar á meginhluta höfuðborgarsvæðisins í nýju áhættumati Veðurstofu Íslands vegna eldfjallavár á Reykjanesskaga. Tvö bæjarfélög, Grindavík og Hveragerði, eru talin í mestri hættu sem og hluti Hafnarfjarðar. 21. apríl 2026 22:10 Hyggst reisa nýja flugstöð og festa flugvöllinn í sessi Innviðaráðherra hyggst festa Reykjavíkurflugvöll í sessi og byggja nýja flugstöð. Forsætisráðherra segir ekki hægt að láta flugvöllinn grotna niður meðan ekki finnist aðrir kostir. Þeir telja enn möguleika á nýju gosi á norðausturhluta kvikugangsins en taka þó fram að það sé að verða ólíklegra með tímanum. 2. apríl 2025 21:43 Ráðamenn ríkis og borgar hallast að því að halda áfram með Hvasshraun Innviðaráðherra og borgarstjóri hallast að því að haldið verði áfram að undirbúa flugvöll í Hvassahrauni, eftir að starfshópur komst að þeirri niðurstöðu að svæðið hentaði veðurfarslega og að hætta vegna hraunflæðis væri afar lítil. 1. október 2024 20:20